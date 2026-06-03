Langreo prepara una nueva fiesta de las personas mayores tras el éxito de la primera edición

Tras el éxito de la primera edición de la fiesta de las personas mayores habrá un nuevo encuentro. El Ayuntamiento de Langreo organizará el próximo 18 de junio otra jornada de convivencia entre los usuarios de los distintos centros municipales de mayores del concejo a la que se espera que acudan más de 300 vecinos. La afluencia a la cita festiva se incrementa respecto al pasado año, cuando asistieron alrededor de 200 personas.

El área de Derechos Sociales, que dirige el concejal David Fernández Rodríguez, trabaja en los preparativos de la reunión. Comentó el edil que “el éxito de la primera edición nos animó a dar continuidad a esta iniciativa que nace con la vocación de convertirse en una cita fija para nuestros mayores”. “Queremos que sea una jornada para encontrarse, compartir experiencias y disfrutar de un espacio de convivencia entre personas de todos los núcleos del concejo”, añadió.

La fiesta se celebrará, en esta ocasión, en el parque Dolores Fernández Duro de La Felguera. El concejal de Derechos Sociales de Langreo subrayó que "las personas mayores son una parte fundamental de Langreo y con actividades como esta buscamos reconocer su contribución a la sociedad y promover un envejecimiento activo, favoreciendo las relaciones sociales y combatiendo situaciones de soledad no deseada a través de propuestas participativas y de ocio”.

Actuación de la Banda de música de Langreo

Las actividades darán comienzo con la celebración de partidas de tute y parchís. A continuación, actuará la Banda de música de Langreo. En la fiesta de las personas mayores, que concluirá con un pincheo, los asistentes, de los distintos centros municipales, podrán, indicaron desde el Ayuntamiento, “compartir experiencias y fomentar las relaciones personales”. La primera edición de la fiesta de las personas mayores de Langreo se celebró hace un año en el parque Dorado de Sama.