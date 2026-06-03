El Principado buscará pastos para los ganaderos de Mieres afectados por la "guerra" en Pinos (aunque reconoce que las posibilidades son "limitadas")

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, aseguró este miércoles que el Principado buscará pastizales para los ganaderos de Mieres afectados por la "guerra de pastos" del puerto Pinos, si bien reconoció que las posibilidades son "limitadas". Marcos también ve "complicado" que haya ayudas directas a los afectados. El responsable regional hizo estas manifestaciones tras la reunión mantenida con el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, que pidió al Consejero que "ayude a defender los derechos de Mieres" y "apoye al sector ganadero local" ante la situación del puerto Pinos. Hay un centenar de ganaderos afectados y unas 1.500 reses.

El encuentro se desarrolló tras la petición trasladada el pasado viernes por el alcalde "con el objetivo de abordar las actuales circunstancias y poner sobre la mesa propuestas de solución y ayuda a los ganaderos y ganaderas del concejo". Álvarez agradeció a Marcos Líndez la "rápida respuesta a la solicitud de reunión y la disposición mostrada por parte del consejero". El Ayuntamiento de Mieres anunció el mismo viernes que ha recurrido la sentencia hecha pública la semana pasada que elimina la posibilidad de que los ganaderos del concejo puedan subir sus reses al puerto de Pinos (en terrenos de León, pero que es propiedad del Consistorio asturiano). Los ganaderos mierenses, por su parte, buscan también soluciones, aunque sean temporales. Por el momento, como ya hicieran el pasado año, han alquilado el puerto de Los Hidalgos, colindante a Pinos, para poder llevar ganado, si bien son terrenos de menores dimensiones y no garantizan el poder llevar a todas las reses.

Principado

Marcelino Marcos señaló que "hay que partir de una premisa, que es que estamos hablando de una situación que está judicializada" y lo que hay que hacer, apuntó, "es tratar de ver de qué manera podemos colaborar ante una situación inmediata para una serie de ganaderos que tienen un número de cabezas de ganado que año tras año solían en estas fechas subir al puerto de Pinos".

El responsable regional adelantó que vamos a "recibir a la asociación de ganaderos, acompañados también de la representación del Ayuntamiento de Mieres. Y ver qué posibilidades tenemos, aunque es cierto que son limitadas, para ver si tenemos algunas superficies susceptibles de aprovechamiento, poder ponerlas a disposición de esos ganaderos. Aunque reitero que son limitadas porque además hay que tener en cuenta que depende del municipio, depende de los derechos de aprovechamiento".

"En definitiva, lo que queremos es sentarnos y escuchar a los ganaderos, porque la singularidad de cada uno de ellos es muy distinta", argumentó Marcos, "porque me imagino que habrá ganaderos que hayan gestionado una superficie en otras zonas para poder dar una respuesta a sus necesidades, habrá otros que tengan un problema más urgente o incluso habrá algunos que hayan tenido que decidir hasta vender el ganado. Nosotros ofrecemos nuestra máxima colaboración, también jurídica. Todo esto tiene un componente jurídico muy relevante, y desde el Principado de Asturias, en lo que esté de nuestra mano, trataremos de ayudar".

Sin ayudas directas

Matizó el Consejero que "ayudar no implica ayudas directas, implica a veces dar una solución urgente ante una necesidad que puedan tener de ubicación de esas cabezas de ganado, pero no es fácil. Las ayudas directas suelen ser más complicadas porque, al final, con esas líneas de ayudas tiene que haber una justificación ante una situación de emergencia. Sería muy difícil justificarlas jurídicamente para sacarlas adelante. De la misma manera que lo tendría muy complicado el propio ayuntamiento de Mieres si quisieras sacar unas ayudas directas para ese tema". Y añadió: "Yo creo que hay que tratar de trabajar conjuntamente en una solución jurídica para el futuro y tratar de buscar si hay algún tipo de alternativa para, al menos, poder paliar a algunos de los ganaderos con una superficie que sea susceptible de utilización para ese ganado".

D. Orihuela

"Lo importante es la sintonía con el Ayuntamiento de Mieres", agregó Marcos, "trazar y compartir cuál es la hoja de ruta jurídica que pretende llevar adelante el Ayuntamiento de Mieres para tener nosotros también conocimiento y ver de qué manera podemos colaborar con ellos. Y en el corto y medio plazo tratar de buscar alternativas para los ganaderos, para que puedan seguir desarrollando la actividad, sobre todo de aquellos que la ejercen de una manera profesional", aseguró, para exponer que "no es un conflicto político, es un conflicto jurídico. Aquí no se trata de si hay que dirigirse a la Junta de Castilla y León. La situación está judicializada y lo que hay es buscar cauces para poder solucionar desde el punto de vista legal este asunto de cara al futuro".

Ayuntamiento

En el encuentro celebrado este miércoles, Manuel Ángel Álvarez informó "con todo detalle", explicó el gobierno local, a Marcos Líndez sobre la situación de Pinos y sobre cómo el Ayuntamiento de Mieres "lleva años cumpliendo las sentencias y actuando de buena fe en su apuesta clara por el diálogo, la búsqueda de acuerdos y la convivencia". Ante esto, expuso el gobierno local, "el fallo de la pasada semana, que ya ha sido recurrido, resulta sorprendente, ya que insta al Consistorio a hacer algo sobre lo que no tiene competencia". Por ello, el primer edil puso sobre la mesa "la necesidad de que el Principado ayude en la defensa de los intereses del municipio, de los ganaderos y ganaderas del concejo y para garantizar la normalidad y el pleno respeto a los derechos y propiedades del Ayuntamiento". Y pidió que el Principado "estudie todas las opciones para dar apoyo" a los ganaderos locales.

El alcalde considera "necesario lograr que se imponga el sentido común y la responsabilidad ante la estrategia de crispación y enfrentamiento que impulsan algunos sectores minoritarios. Mieres seguirá trabajando para garantizar la normalidad y el uso de los pastos, conforme a la ley y los derechos legítimos como propietarios de Pinos".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Oviedo dictó hace una semana un auto de ejecución forzosa sobre la sentencia que impide al Ayuntamiento de Mieres desarrollar su actividad ganadera en el citado puerto, de su propiedad pero localizado en la provincia de León. En la práctica esto significa que la Guardia Civil tiene orden de impedir que más de cien ganaderos mierenses remonten con sus reses el puerto de La Cubilla para desplazar casi 1.500 cabezas al gran pastizal veraniego de Babia.

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