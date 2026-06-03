San Martín celebra “Gastrodiversa”, la segunda edición de las jornadas de pinchos y tapas LGTBIQ+

Quince establecimientos de San Martín del Rey Aurelio participan en “Gastrodiversa. Bocados con orgullo”, la segunda edición de las jornadas de pinchos y tapas LGTBIQ+, que se celebra del 26 al 28 de junio. La iniciativa, que reivindica el respeto a la diversidad sexual, es promovida por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento, con la colaboración de la Concejalía de Emprendimiento.

Con estas jornadas, señalan desde el Consistorio, “se rendirá homenaje a mujeres y hombres que son referentes del colectivo por su papel influyente en el mundo de la cultura, el deporte o la política”. En esta edición se incrementa el número de bares que participan, pasando de los nueve del pasado año a quince.

Los establecimientos hosteleros están distribuidos por las localidades de El Entrego, Sotrondio y Blimea. Cada local elaborará para la ocasión un pincho o tapa original, a un precio de entre tres y cinco euros.

A las jornadas gastronómicas se unen tres conciertos, que se celebrarán el viernes 26 de junio, en Sotrondio, y el sábado 27, en El Entrego, en los quioscos de la plaza del Ayuntamiento y el parque de La Laguna, respectivamente, ambos a las 20 horas; y el domingo 28, en la plaza del Campu, en Blimea, también en el quiosco de la música, desde las 13,30 horas.

Moción en el pleno

La celebración de Gastrodiversa, en palabras de la concejala de Igualdad, Gema Suárez, “no es una jornada cualquiera de pinchos y tapas como las muchas que se celebran hoy en día, que tienen fundamentalmente un carácter gastronómico y una finalidad turística y de promoción de la economía, sino que es un evento que aprovecha un espacio social de convivencia como son los bares para defender la libertad y la igualdad de los derechos de las personas que forman parte del colectivo LGTBIQ+ y reivindicar el respeto a la orientación sexual de las personas”, explica.

Cada pincho o tapa estará inspirado en un personaje influyente del colectivo, que se le ha sido asignado desde la Concejalía de Igualdad de manera aleatoria. Entre ellos, figuran Boris Izaguirre o Jesús Vázquez. Dentro de la programación conmemorativa del Día del Orgullo Gay se incluye una fiesta matinal, que se celebrará el viernes 26 de junio, a partir del mediodía, en la plaza de Ramón y Cajal, con música, reparto de presentes conmemorativos, para el público asistente hasta agotar existencias, y material informativo proporcionado por la Asociación de Personas LGTBIQ+ de Asturias, Xega. El día antes, en el pleno ordinario del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se incluirá una moción LGTBIQ+.