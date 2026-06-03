Los vecinos de El Puente (Langreo) alertan del "peligro" por el estado ruinoso de varios edificios del barrio: "Un día un cascote va a matar a alguien"

Julio Fueyo, presidente de la asociación de vecinos del barrio de El Puente, alertó del "peligro" que supone el estado ruinoso de varios edificios de la zona, por lo que reclamó "medidas urgentes" para afrontar su derribo. El representante vecinal se detuvo especialmente en el problema surgido con una de esas construcciones, después de que se deprendiera parte de la fachada y del alero del tejado, para precipitarse sobre un coche que estaba aparcado en las inmediaciones.

"Es una zona en la que suelen aparcar dos coches y en la que a veces juegan los niños. No solo son los cascotes que han caído ahora; toda la casa está en ruinas y amenaza con venirse abajo", indicó el representante vecinal, que reclamó que "se actúe con urgencia" sobre las viviendas en ruinas de barrio" porque "se caen a trozos y un día un cascote va a matar a alguien".

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Una casa acordonada tras el desprendimiento de cascotes. / .

Fueyo señaló que la paralización del plan urbano del barrio, debido a la negociación abierta con los vecinos afectados por las expropiaciones en la calle José Álvarez Valdés, no puede ser una "excusa" para "dejar que el barrio se caiga". "Mientras se negocia pueden meter mano a las casas que se están cayendo porque son un verdadero peligro para la gente".