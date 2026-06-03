Los vecinos de El Puente (Langreo) alertan del "peligro" por el estado ruinoso de varios edificios del barrio: "Un día un cascote va a matar a alguien"
Julio Fueyo, presidente de la asociación de vecinos, reclama "medidas urgentes" en la zona
Julio Fueyo, presidente de la asociación de vecinos del barrio de El Puente, alertó del "peligro" que supone el estado ruinoso de varios edificios de la zona, por lo que reclamó "medidas urgentes" para afrontar su derribo. El representante vecinal se detuvo especialmente en el problema surgido con una de esas construcciones, después de que se deprendiera parte de la fachada y del alero del tejado, para precipitarse sobre un coche que estaba aparcado en las inmediaciones.
"Es una zona en la que suelen aparcar dos coches y en la que a veces juegan los niños. No solo son los cascotes que han caído ahora; toda la casa está en ruinas y amenaza con venirse abajo", indicó el representante vecinal, que reclamó que "se actúe con urgencia" sobre las viviendas en ruinas de barrio" porque "se caen a trozos y un día un cascote va a matar a alguien".
Fueyo señaló que la paralización del plan urbano del barrio, debido a la negociación abierta con los vecinos afectados por las expropiaciones en la calle José Álvarez Valdés, no puede ser una "excusa" para "dejar que el barrio se caiga". "Mientras se negocia pueden meter mano a las casas que se están cayendo porque son un verdadero peligro para la gente".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pastos de montaña reciben a 20.0000 reses del Caudal: un millar de ganaderos afrontan una campaña amenazada por el conflicto de Pinos y el "impacto del lobo"
- Doscientos moteros se unirán en Langreo en una ruta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil
- Atención con el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama: el tráfico pesado no podrá pasar desde el día 1 y el resto de vehículos, a menor velocidad
- “Te entran ganas de ayudar y ser mejor persona”: el Convento de Mieres prepara su viaje para encontrarse con León XIV
- El tren minero del pozo Sotón tendrá 48 plazas y un recorrido circular de un kilómetro: la centenaria locomotora de vapor ya está restaurada
- Del catálogo a las redes sociales: cumple 75 años la ferretería Galván, una de las tiendas más antiguas de Pola de Laviana
- Susto en el Corredor del Nalón, al colisionar tres vehículos en el puente atirantado de Sama
- Los caballitos de las fiestas de San Xuan en Mieres cambian de ubicación y se instalarán en Vega de Arriba