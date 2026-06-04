Alternativa Socialista de Langreo (impulsada por los ediles no adscritos y exdirigentes del PSOE local) se presentará a las elecciones como una "fuerza de ámbito local" sin "ánimo de revancha"

El nuevo partido que surge de la escisión de los socialistas langreanos se presentó oficialmente este jueves en la Casa de Cultura “Escuelas Dorado” de Sama con la idea de presentarse a las próximas elecciones municipales “para defender y dar voz a los vecinos del concejo”. Esa es “la única pretensión” de la formación, que considera que el municipio de “Langreo debe tener un peso importante en el panorama regional” y “acabar con la irrelevancia que tiene actualmente”. Así lo explicó Gregorio Lora, que fue secretario general del PSOE de Langreo, y que estuvo acompañado en el acto por los ediles socialistas no adscritos que forman parte de la Corporación, Melania Montes, Pamela Álvarez y José Luis García.

“Nos presentaremos a las elecciones con el proyecto que inició Francisco Torre en 2024 y por responsabilidad”, señaló Lora. El exdirigente socialista local quiso dejar claro que los integrantes de esta nueva formación que concurrirá a los comicios en Langreo “somos socialistas, pero no somos alternativa a nadie y no tenemos ánimo de revancha”.

Los militantes del PSOE, recalcó, “tienen que valorar cómo está su partido”. Lora hizo hincapié en el “gran trabajo” que están realizando los concejales no adscritos que formaron parte de las listas del PSOE. “Ofrecemos trabajo, responsabilidad y dar voz a los vecinos de Langreo”, trasladó. Será un “proyecto de izquierda, feminista y transformador para construir un Langreo más justo, solidario y democrático", reza el lema con el que anunciaron la presentación del nuevo partido en las redes sociales.

La nueva formación, que buscará a atraer a militantes y votantes del PSOE de Langreo críticos con la actual dirección del partido, empezará en breve a elaborar el programa electoral. “Sabemos cuáles son las fortalezas de Langreo y las debilidades, que habrá que reforzar para que se conviertan en fortalezas”, aseveró el exsecretario local del PSOE. Será un programa “que conecte con los vecinos”.

Destacó Gregorio Lora que Alternativa Socialista de Langreo es “una fuerza de ámbito local, que va a defender a Langreo y que tiene las manos libres”. “Llevamos diecisiete años con el proyecto del soterramiento de las vías de Feve y no se ha concluido la urbanización de los terrenos, la losa que después habrá que mantener”, dijo, al hablar del Gobierno regional (PSOE e IU).

El municipio, defiende esta nueva formación política, “necesita limpieza y mantenimiento de las vías urbanas junto con mirar para la zona rural”. Lora destacó que “muchas personas nos han animado a tirar para adelante con este proyecto”. Aún no se ha concretado quién encabezará la lista a las elecciones municipales del próximo año, decisión que se tomará en un proceso asambleario.

Concejales no adscritos

El PSOE tenía la alcaldía en el pasado mandato, pero IU ganó los comicios por 219 votos. Poco después dimitía como concejala la alcaldesa saliente, Carmen Arbesú, por la "pérdida de confianza, profunda e irrecuperable" en la dirección local del PSOE que encabezaba entonces Gregorio Lora. Pocos meses después, en diciembre de 2023, era la ejecutiva local, con el secretario general al frente, la que dimitía.

Lora tomó la decisión tras una asamblea en la que la mayor parte de la militancia (75 votos en contra y 55 a favor) rechazó su gestión del último año. Horas después la Federación Socialista Asturiana (FSA) daba a conocer su dimisión, pasando el control del partido a manos de una gestora.

En marzo de 2024, ya con una nueva ejecutiva afín a la FSA y encabezada por Bernardino Niño, cuatro de los siete concejales del grupo municipal del PSOE (los tres integrados en el nuevo partido y Francisco Torre, que falleció en octubre de 2024) pasaron a ser no adscritos. Habían sido expedientados semanas antes por el partido tras exponer su versión sobre lo ocurrido con la llamada "guerra del agua".