La "casa" del ordenador cuántico de El Entrego toma forma: el Principado diseñará con los investigadores del Centro de Nanotecnología el "equipamiento" del nuevo edificio tecnológico
La obra de la nueva instalación estará acabada a finales de este mes
La ampliación de la actividad del Centro de Innovación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) de El Entrego, con la ejecución de un nuevo edificio junto al centro TIC que actualmente ocupa el CINN, se encuentra ya muy avanzada. Así lo explicó el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, que señaló que se cumplirán los plazos y el edificio estará ejecutado a finales de este mes. También indicó que se diseñará con el CINN su equipamiento.
La obra tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros, procedente de los fondos mineros, y el edificio albergará, principalmente, el ordenador cuántico que construirán los investigadores del CINN, un proyecto que cuenta con una financiación de 7 millones de euros y que, como destacó el Principado, "es único en toda Europa".
En la visita realizada este jueves a Langreo, Borja Sánchez indico que "lo que estimamos es que la obra esté acabada antes del 30 de junio, que es el plazo límite. A partir de ahí, veremos cómo realizaremos todo el equipamiento. La obra es un primer paso para que después se pueda equipar y que se pueda poner al servicio del complejo que tiene ahí el CINN. Lo queremos destinar a labores científico-tecnológicas".
"Lo primero es acabar la obra", insistió el responsable regional, "y luego pensar de una forma estratégica, sobre todo con el CINN, en cómo se puede ir ocupando con los diferentes proyectos. Sabemos que el CINN está desarrollando un proyecto de un ordenador cuántico y hay que ver el equipamiento para que ese proyecto pueda seguir expandiéndose ahí, si es que esa es la intención del CINN. La idea es esa, que esa parte del centro se dedique principalmente a todos los temas de computación cuántica".
Dimensiones
No obstante, precisó que "es un espacio que es grande, pero todo depende de la dimensión (del ordenador cuántico). Si el proyecto de computación cuántica sigue avanzando y necesita mucho más espacio lo iremos viendo. A través de nuestra participación en el Consejo Rector del Centro de Innovación en Nanomateriales y Nanotecnología veremos cuáles son esos requerimientos, cuál tiene que ser su equipamiento, cómo financiarlo...", concluyó.
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