El futuro energético se cita en el Pozo Sotón: las agencias del país analizaron en San Martín los desafíos de las renovables y "el reto de reinventarnos"

El Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, se convirtió este miércoles en punto de encuentro de los principales organismos especializados en energía del país con la celebración del IX Encuentro Nacional de Agencias de Energía, organizado por la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) en colaboración con EnerAgen.

La jornada reunió a representantes de las distintas agencias energéticas integradas en la asociación nacional para analizar uno de los principales desafíos que afronta actualmente la transición energética: "La aceptación social de los proyectos de energías renovables en el territorio". El encuentro incluyó varias mesas de trabajo participativas en las que los asistentes compartieron experiencias y debatieron propuestas destinadas a mejorar la integración de este tipo de iniciativas en las comunidades locales.

EnerAgen, la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a organismos públicos especializados en políticas energéticas de toda España. Constituida en 2003, se ha consolidado como el principal foro de cooperación entre las agencias energéticas autonómicas y locales, promoviendo el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas vinculadas a la eficiencia energética, las energías renovables y la sostenibilidad.

La apertura

La apertura institucional corrió a cargo del presidente de FAEN, Carlos García, acompañado por el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y por María Lorenzo, directora de Energía y Desarrollo de Negocio del Grupo Hunosa.

Durante su intervención, Martín Ardines destacó el simbolismo del lugar elegido para celebrar el encuentro. "Concluyen hoy en un lugar que simboliza, mejor que ningún otro, lo que significa transformar el pasado en oportunidad de futuro: el Pozo Sotón", señaló el regidor, quien agradeció a los participantes su compromiso con una transición energética "justa, sostenible y que no deje a nadie atrás".

El alcalde

El alcalde subrayó además que San Martín del Rey Aurelio representa un ejemplo de los retos y oportunidades asociados al cambio de modelo económico y energético. "Durante décadas, nuestra identidad estuvo profundamente ligada a la minería del carbón, motor económico y social de nuestra tierra. Hoy afrontamos con responsabilidad y determinación el reto de reinventarnos, apostando por nuevos modelos energéticos, por la sostenibilidad y por la diversificación económica", afirmó.

Martín Ardines puso como ejemplo de esa transformación la recuperación de antiguos espacios industriales para nuevos usos productivos y turísticos. En este sentido, destacó el propio Pozo Sotón, convertido en un referente del turismo industrial asturiano y en una muestra de cómo el patrimonio minero puede convertirse en un recurso educativo, económico y cultural.

La jornada comenzó con la proyección de varios vídeos protagonizados por jóvenes, quienes expusieron su visión y conocimiento sobre las energías renovables. Posteriormente, los asistentes se distribuyeron en diferentes grupos de trabajo para identificar los principales retos vinculados al desarrollo de estas tecnologías y plantear posibles soluciones.

El encuentro concluyó con una puesta en común de las conclusiones alcanzadas en las distintas mesas, "favoreciendo el intercambio de experiencias entre territorios y reforzando el papel de las agencias energéticas como actores clave para impulsar una transición energética participativa, sostenible y socialmente aceptada".