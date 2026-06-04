Hunosa acelera la transformación del lavadero de Batán (Mieres): nuevos proyectos industriales y científicos garantizan actividad tras el cierre de Nicolasa

El Lavadero de Batán, en Mieres, continúa avanzando en su transformación industrial para afrontar el escenario posterior al cierre de la minería del carbón. Convertido ahora en Batán Recovery, el complejo se perfila como una de las principales apuestas de Hunosa para diversificar su actividad mediante la recuperación de materias primas minerales, la valorización de residuos industriales y la economía circular, combinando actividad productiva e investigación aplicada.

La compañía estatal ha dado un nuevo paso en esa estrategia con la firma de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Oviedo que permitirá reforzar las capacidades científicas y tecnológicas del centro mierense. El rector de la institución académica, Ignacio Villaverde, y el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, rubricaron un convenio para la cesión de uso de diversos equipos científicos destinados al procesamiento de minerales, que serán instalados y operados en las instalaciones de Batán Recovery.

El acuerdo se enmarca en la colaboración que ambas entidades mantienen a través del Asturias Raw Materials Institute (ASRAM), el instituto de materias primas de la Universidad de Oviedo, y persigue "potenciar la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y la formación especializada en un ámbito considerado estratégico para Asturias".

La cesión permitirá que el personal investigador y docente de la Universidad, así como estudiantes que desarrollen trabajos académicos o proyectos relacionados con el procesamiento de minerales, continúen utilizando estos equipos para fines científicos y formativos. Por su parte, Hunosa asumirá las labores de mantenimiento, conservación y operación de las instalaciones.

Instalaciones del lavadero del Batán. / Foto cedida a LNE

Durante la firma, Villaverde destacó que la iniciativa representa "una nueva muestra de la estrecha relación de colaboración existente entre ambas entidades". Según señaló, la cooperación entre la Universidad y Hunosa constituye "un ejemplo de conexión con el sector productivo para fortalecer la investigación, la innovación y la formación especializada", además de generar nuevas oportunidades en un sector con gran potencial de desarrollo para Asturias.

Conocimiento científico

Por su parte, Enrique Fernández subrayó que "tan importante es disponer de las instalaciones como del conocimiento necesario para operarlas eficazmente", destacando el papel fundamental que desempeña la Universidad en la aportación de conocimiento científico e investigador. El presidente de Hunosa recordó además la importancia estratégica que adquiere esta colaboración en el contexto del Programa Nacional de Exploración Minera, en el que la compañía está llamada a desempeñar un papel relevante.

La alianza llega en un momento clave para Batán Recovery. La pasada semana comenzaron a llegar al complejo los primeros camiones cargados con residuos metálicos procedentes de ArcelorMittal, dentro de un proyecto destinado a recuperar materiales aprovechables para reincorporarlos al ciclo productivo. El proceso permitirá separar material férrico y estériles para su posterior reutilización, contribuyendo a un uso más sostenible y eficiente de los recursos naturales.

Ignacio Villaverde,a la derecha, y Enrique Fernández, en la firma del convenio. / Cedida a LNE

Las previsiones contemplan el tratamiento anual de más de 23.000 toneladas de hierro y alrededor de 2.000 toneladas de mezcla de carbones, consolidando así una nueva línea de negocio vinculada a la recuperación de materias primas minerales.

Sostenimiento de empleo

La transformación del histórico lavadero también tiene una importante dimensión social y laboral. Hunosa garantiza así la continuidad de una instalación que actualmente cuenta con 30 trabajadores en plantilla. Además, el objetivo de la empresa es recolocar en Batán Recovery a unos 40 trabajadores procedentes del pozo Nicolasa una vez finalice la moratoria que mantiene activa la explotación de Ablaña antes de su cierre definitivo.

Con esta estrategia, Batán Recovery aspira a convertirse "en un referente nacional en la valorización de recursos minerales, integrando actividad industrial, investigación universitaria y generación de empleo" en una nueva etapa.