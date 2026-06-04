El lugar favorito en el mundo del chef José Andrés está en una pequeña plaza con chigres, en un barrio minero de Asturias: "Allí como un chorizo a la sidra o una centolla"

El lugar favorito en el mundo del famoso chef José Andrés está en una plaza llena de chigres en un barrio minero de Asturias, ubicado en su localidad natal: Mieres. "Allí como un chorizo a la sidra o una centolla", aseguró el premio "Princesa de Asturias" de la Concordia de 2021.

Allá por donde va, José Andrés se declara mierense. Y no solo de nacimiento, sino de convicción. El fundador de la ONG World Central Kitchen nació hace 56 años (el 13 de julio de 1969) en Mieres del Camín, una de las principales localidades del Principado, ubicada a 20 minutos de Oviedo, y con larga tradición minera.

Uno de los centros neurálgicos de ese Mieres es la plaza de San Xuan o del Requexu, ubicada en el barrio de Requejo, a un paso de la iglesia parroquial de San Juan. Allí huele sobre todo a sidra. De hecho, la estatua de un escenaciador, de 270 centímetros de altura, preside esta histórica y emblemática plaza.

Plaza de Requejo, en Mieres / JUAN PLAZA

"Escanciar, comer, celebrar, llorar"

"Iría allí (a la plaza), simplemente para ver a la gente llegar e irse. Escanciar, comer, compartir, celebrar, llorar", aseguró el cocinero en alguna ocasión.

El espacio es cuadrangular y está rodeada en gran parte de viviendas, en cuyos bajos hay sidrerías. Son casas típicas, de entre uno y tres pisos. La mayoría mantiene un corredor y tienen cubiertas de teja a dos aguas. La foto que se saca de este lugar es muy asturiana.

"Me siento muy español de cada pueblo y de cada lugar, pero al final yo nací en Mieres. A lo mejor habrá otros sitios que pueden parecer más mágicos y más... no sé", dijo José Andrés. "Es que un sitio tan bonito como Requejo, un barrio antiguo minero de Mieres... Es un sitio que, cuando voy, siento que pertenezco". Y lo mejor, concluyó, "es que cualquiera que venga de fuera también será bienvenido. Esos son los mejores sitios".