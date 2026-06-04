Malos olores en Langreo: el Ayuntamiento da un plazo de diez días a la empresa (a la que acusa de causar el hedor) para que se pronuncie, como paso previo a "la suspensión de la actividad"

La empresa de reciclaje de plásticos de Valnalón a la que el Ayuntamiento responsabiliza de los malos olores que las calles de La Felguera vienen padeciendo desde hace dos años tiene diez días hábiles de plazo para presentar la documentación y argumentos que estime necesarios, en el marco de un trámite de audiencia previo a la "suspensión de la actividad" de la planta.

El Ayuntamiento ya remitió a principios de este año dos requerimientos a Naeco Recycling, identificada por el Consistorio, tras el informe encargado a una empresa de olfateadores, como presunta causante de los malos olores en las calles de La Felguera. En uno de ellos se le exigían medidas correctoras, bajo amenaza de proceder a la suspensión de la actividad y, en el otro, se les informaba de la apertura de un procedimiento sancionador por ejecutar una "modificación sustancial" en su actividad sin la autorización pertinente y por obstaculizar la labor de inspección municipal.

Ahora, en un escueto comunicado hecho público este jueves, el gobierno local informa de que "en el marco de la problemática de los malos olores que se vienen produciendo en La Felguera y del expediente de medidas correctoras actualmente en tramitación respecto a una actividad empresarial ubicada en el concejo, conforme a la normativa vigente, se ha acordado la apertura del obligado trámite de audiencia de 10 días hábiles a la empresa expedientada, con carácter previo a la 'suspensión de la actividad'".

El trámite de audiencia es un procedimiento para dar a la parte afectada la oportunidad de presentar documentos y defender sus derechos alegando lo que considere oportuno. El comunicado del Ayuntamiento implica, ímplicitamente, que si no hay respuesta en ese plazo de diez días, suspendería la actividad de la empresa.

Empresa

Naeco reaccionó este jueves con cautela al anuncio del Ayuntamiento. Fuentes de la compañía indicaron que la empresa "está analizando" el requerimiento municipal. "Se recibió este miércoles, fecha en la que ha empezado a correr el plazo y se está analizando", expusieron.

En el primero de los escritos remitidos por el Consistorio en febrero a la empresa se daba cuenta del inicio del "procedimiento para la restauración/adopción de medidas correctoras" que deben ser asumidos por la empresa para su "adecuación a la licencia de actividad concedida" en 2019. La notificación concedía a la empresa un plazo de audiencia para que "alegue y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes". También se le requería que, en un plazo de dos meses, procediera "a la adopción de las medidas indicadas por el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Langreo".

En la otra resolución notificada en febrero a la empresa, se aludía al informe de una visita de los técnicos municipales de Medio Ambiente a la empresa. Se indicaba la "falta total de colaboración" con el personal municipal y que se impidió el acceso al técnico de la empresa de olfateadores contratada por el Ayuntamiento. También se señalaba que, en la visita, "se observaron una serie de modificaciones que se consideran sustanciales de la actividad, para las cuales no han solicitado licencia alguna" y que "se ha incumplido una de las medidas correctoras, recogida en el informe de calificación", según la cual "la modificación sustancial, cese o clausura de la actividad deberá ser notificada al órgano ambiental competente".