Los Mierenses en el Mundo premian el talento y la solidaridad: Chapo González, Miguel Ángel Mansilla y Laudelino Rodríguez (Tito), los galardonados de este año
Los galardones reconocen a quienes proyectan el nombre del concejo dentro y fuera de Asturias
La Asociación Mierenses en el Mundo ha dado a conocer el fallo de la XVIII edición de sus galardones, unos reconocimientos que se han consolidado como una de las grandes citas culturales y sociales del calendario mierense. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 24 de junio, a las 13.00 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta, coincidiendo con las fiestas de San Xuan.
El jurado ha acordado conceder el galardón Mierense en el Mundo a Iván González, conocido artísticamente como Chapo González, músico, mezclador, productor musical y creador audiovisual natural de Mieres. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con artistas de primer nivel como MClan, Joaquín Sabina, Tarque, Amaral, Leiva, Paul Collins o Alejo Stivel, combinando la producción musical con la postproducción audiovisual.
El premio Mierense en el Mundo a la Solidaridad ha recaído en Miguel Ángel Mansilla Rodríguez, pedagogo, investigador y profesor. Fundador del Centro Asturias de Mallorca, fue secretario general de UNICEF España, impulsor de las escuelas asociadas a la Unesco y ha recibido reconocimientos como la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Orden de Alfonso X el Sabio o la Medalla al Mérito Turístico.
Además, la asociación otorgará una distinción honorífica póstuma a Laudelino Rodríguez García, “Tito”, fallecido el pasado agosto. Fue fundador y presidente de los galardones Mierense del Año, que impulsó en 1972 y que durante más de medio siglo reconocieron el compromiso social y humano de los vecinos del concejo. Cronista deportivo del Caudal durante décadas, colaborando con LA NUEVA ESPAÑA, Tito se convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas de la vida social mierense.
La elección de Tito adquiere además un marcado valor simbólico. Su figura estuvo siempre ligada al reconocimiento del mérito, la solidaridad y el compromiso con Mieres. Desde la creación de los premios Mierense del Año trabajó para visibilizar a personas y colectivos que contribuían al desarrollo social del concejo, manteniendo viva la iniciativa durante 53 años. Su fallecimiento supuso una profunda conmoción en Mieres, donde era una personalidad ampliamente conocida y respetada.
Desde su creación en 2008, los premios Mierenses en el Mundo han distinguido a personalidades como el Padre Ángel, José Andrés, Víctor Manuel, María Cotiello, Paula Rojo, Pablo Pardo, Julio César Pérez Herrero o Raúl García Fernández, convirtiéndose en un referente para reconocer a quienes llevan el nombre de Mieres más allá de sus fronteras.
La gala servirá también para rendir homenaje a las actuales embajadoras de la mierensía, Inés, Carlota y Lucía Andrés, hijas del chef José Andrés, y para dar a conocer el nombre de la persona que recogerá el testigo como nuevo embajador o embajadora de la mierensía para el próximo año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pastos de montaña reciben a 20.0000 reses del Caudal: un millar de ganaderos afrontan una campaña amenazada por el conflicto de Pinos y el "impacto del lobo"
- Doscientos moteros se unirán en Langreo en una ruta solidaria para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer infantil
- Atención con el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama: el tráfico pesado no podrá pasar desde el día 1 y el resto de vehículos, a menor velocidad
- “Te entran ganas de ayudar y ser mejor persona”: el Convento de Mieres prepara su viaje para encontrarse con León XIV
- El tren minero del pozo Sotón tendrá 48 plazas y un recorrido circular de un kilómetro: la centenaria locomotora de vapor ya está restaurada
- Del catálogo a las redes sociales: cumple 75 años la ferretería Galván, una de las tiendas más antiguas de Pola de Laviana
- Susto en el Corredor del Nalón, al colisionar tres vehículos en el puente atirantado de Sama
- Los caballitos de las fiestas de San Xuan en Mieres cambian de ubicación y se instalarán en Vega de Arriba