Los Mierenses en el Mundo premian el talento y la solidaridad: Chapo González, Miguel Ángel Mansilla y Laudelino Rodríguez (Tito), los galardonados de este año

La Asociación Mierenses en el Mundo ha dado a conocer el fallo de la XVIII edición de sus galardones, unos reconocimientos que se han consolidado como una de las grandes citas culturales y sociales del calendario mierense. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 24 de junio, a las 13.00 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta, coincidiendo con las fiestas de San Xuan.

El jurado ha acordado conceder el galardón Mierense en el Mundo a Iván González, conocido artísticamente como Chapo González, músico, mezclador, productor musical y creador audiovisual natural de Mieres. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con artistas de primer nivel como MClan, Joaquín Sabina, Tarque, Amaral, Leiva, Paul Collins o Alejo Stivel, combinando la producción musical con la postproducción audiovisual.

Miguel Ángel Mansilla Rodríguez / Foto cedida a LNE

El premio Mierense en el Mundo a la Solidaridad ha recaído en Miguel Ángel Mansilla Rodríguez, pedagogo, investigador y profesor. Fundador del Centro Asturias de Mallorca, fue secretario general de UNICEF España, impulsor de las escuelas asociadas a la Unesco y ha recibido reconocimientos como la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Orden de Alfonso X el Sabio o la Medalla al Mérito Turístico.

Además, la asociación otorgará una distinción honorífica póstuma a Laudelino Rodríguez García, “Tito”, fallecido el pasado agosto. Fue fundador y presidente de los galardones Mierense del Año, que impulsó en 1972 y que durante más de medio siglo reconocieron el compromiso social y humano de los vecinos del concejo. Cronista deportivo del Caudal durante décadas, colaborando con LA NUEVA ESPAÑA, Tito se convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas de la vida social mierense.

Laudelino Rodríguez García, “Tito”. / Foto cedida a LNE

La elección de Tito adquiere además un marcado valor simbólico. Su figura estuvo siempre ligada al reconocimiento del mérito, la solidaridad y el compromiso con Mieres. Desde la creación de los premios Mierense del Año trabajó para visibilizar a personas y colectivos que contribuían al desarrollo social del concejo, manteniendo viva la iniciativa durante 53 años. Su fallecimiento supuso una profunda conmoción en Mieres, donde era una personalidad ampliamente conocida y respetada.

Desde su creación en 2008, los premios Mierenses en el Mundo han distinguido a personalidades como el Padre Ángel, José Andrés, Víctor Manuel, María Cotiello, Paula Rojo, Pablo Pardo, Julio César Pérez Herrero o Raúl García Fernández, convirtiéndose en un referente para reconocer a quienes llevan el nombre de Mieres más allá de sus fronteras.

José Andrés, con sus hijas Inés, Carlota y Lucía Andrés. / Foto cedida a LNE

La gala servirá también para rendir homenaje a las actuales embajadoras de la mierensía, Inés, Carlota y Lucía Andrés, hijas del chef José Andrés, y para dar a conocer el nombre de la persona que recogerá el testigo como nuevo embajador o embajadora de la mierensía para el próximo año.