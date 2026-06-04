Los opositores a la quema de residuos en La Pereda (Mieres) reúnen 20.000 euros para gastos jurídicos y piden mantener la movilización

El movimiento ecologista integrado en el frente ciudadano que rechaza la transformación de la térmica de La Pereda para quemar Combustible Sólido Recuperado (CSR) junto a biomasa se ha enfrascado en una batalla judicial que apunta para largo. Tras lograr que una sentencia pusiera en cuestión el estudio de impacto ambiental del proyecto impulsado por Hunosa, el Conceyu Contra la Incineración ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la paralización cautelar de las obras que se están ejecutando en la central mierense. Un proceso que implica importantes costes económicos y para el que la plataforma acaba de anunciar que ya dispone de respaldo financiero suficiente.

La organización comunicó este jueves que ha logrado recaudar 20.000 euros a través de la campaña de donaciones puesta en marcha hace meses para sufragar los gastos derivados de la vía judicial. Una cifra que consideran un éxito colectivo y una muestra del respaldo social que existe a la oposición al proyecto.

“Queremos agradecer cada donación, cada mensaje de apoyo y cada gesto de difusión”, señalaron desde el colectivo. A su juicio, el resultado de la campaña “es una gran noticia”, aunque advierten de que el significado va más allá del aspecto económico. “Representa algo mucho más importante que una cifra: representa la voluntad de la ciudadanía de defender Asturias”, sostienen.

El Conceyu explica que, aunque se ha alcanzado el objetivo inicial de financiación, el procedimiento judicial continúa abierto y requerirá nuevos esfuerzos. “La batalla judicial continúa desgraciadamente. Los recursos, informes técnicos y actuaciones legales que quedan por delante seguirán necesitando apoyo ciudadano”, indican. En ese sentido, consideran que los 20.000 euros reunidos demuestran que “somos muchos”, pero recuerdan que “todavía queda camino por recorrer”.

La organización vuelve a poner el foco en la reciente resolución judicial que anuló decisiones consideradas clave para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, lamenta que las obras continúen. “El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló decisiones clave relacionadas con el proyecto. Sin embargo, el Gobierno del Principado ha autorizado que las obras continúen mientras se intenta seguir adelante con una iniciativa que sigue acumulando dudas jurídicas, ambientales y sociales”, afirman.

Modelo de desarrollo

Más allá de la controversia legal, el colectivo insiste en que el debate afecta al modelo de desarrollo de la región. “Esto trata del modelo de Asturias que queremos construir para las próximas décadas”, sostienen. Desde su punto de vista, la incineración de residuos no resuelve el problema de fondo. “Nos dicen que quemar basura es inevitable porque no existe una gestión suficientemente responsable de los residuos. Pero una incineradora no es una solución temporal ni resuelve el problema. Es una infraestructura diseñada para funcionar durante décadas y que necesita un flujo constante de residuos para justificar su existencia”.

La plataforma alerta de que una inversión de este tipo puede generar una dependencia estructural de los residuos. “En lugar de preguntarnos cómo generar menos residuos, corremos el riesgo de acabar preguntándonos cómo producir e importar más basura para mantener en funcionamiento una instalación que ha costado millones de euros”, señalan.

Otro de los argumentos recurrentes del colectivo tiene que ver con los efectos sobre la salud pública y el medio rural. “Cuando hablamos de contaminación no hablamos de cifras abstractas. Hablamos del aire que respiran nuestros hijos, del agua que bebemos y de los alimentos que llegan a nuestras mesas”, remarcan. En esa línea, añaden que “Asturias merece aplicar el principio de precaución antes de comprometer su futuro durante décadas”.

El Conceyu Contra la Incineración rechaza además el planteamiento de contraponer empleo y salud. “Asturias merece algo mejor que elegir entre trabajo y salud. Merecemos empleos dignos, estables y compatibles con la protección de nuestro entorno”, defienden.

La campaña de recaudación ha sido un éxito, pero la plataforma deja claro que el conflicto está lejos de cerrarse. “Gracias a todos los que lucháis no para hipotecar nuestro futuro, sino para defenderlo. Asturias merece un futuro donde el aire limpio no sea un privilegio, sino un derecho”, concluyen desde el colectivo.