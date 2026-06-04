El regreso de Duro a Langreo: ya hay fecha para la llegada del medio millar de trabajadores de la sede central de la empresa, hasta ahora en Gijón

Ya hay fecha para la llegada de los trabajadores de la sede central de Duro Felguera, hasta ahora en Gijón, a su nueva ubicación en Langreo, en el polígono de Valnalón. El traslado se hará efectivo el día 1 de julio, según las estimaciones que maneja la compañía y que ya ha notificado a sus trabajadores a través de una comunicación interna.

La nueva sede de Duro Felguera se ubicará en el edificio Incuv@tic II de la Ciudad Tecnológica de Valnalón, en La Felguera. La compañía de ingeniería y bienes de equipo, acordó el pasado año, al hallarse en preconcurso de acreedores y con necesidades urgentes de liquidez, la venta de su sede en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, que derivó en la búsqueda de un nuevo emplazamiento, en Langreo. De esta forma, la estructura corporativa y las oficinas centrales de ingeniería de la compañía abandonarán Gijón, donde desde 2008 trabajaban aproximadamente 500 de sus 1.200 empleados, para retornar a sus orígenes históricos en La Felguera, lugar en el que en1857 el riojano Pedro Duro Benito inició la construcción de la fábrica siderúrgica que es el germen de la sociedad.

Según la comunicación remitida a sus trabajadores, la intención del grupo es que las labores para el cambio sede se desarrollen a partir del 22 de junio. Oficialmente, el primer día de trabajo en Valnalón será el 1 de julio.

Capacidad

El edificio Incuv@tic II, que alojará la nueva sede, es un inmueble propiedad del Principado, de tres pisos de altura y una superficie construida de 3.500 metros cuadrados, situado justo enfrente de las antiguas oficinas centrales de Duro, actualmente alquiladas a la multinacional tecnológica francesa Capgemini. Incuv@tic II fue inaugurado en el año 2005 con el objetivo de albergar nuevas empresas tecnológicas, al calor del desarrollo de modelos de negocio digitales en los primeros compases del siglo XXI.

Finalmente, el inmueble acabó siendo alquilado a Capgemini, que desembarcó con mucha fuerza en la Ciudad Tecnológica de Valnalón, donde actualmente emplea a unos 800 trabajadores (cifra que se verá reducida tras la aplicación de un ERE). No obstante, debido a la proliferación del teletrabajo tras la pandemia, la compañía francesa decidió recientemente concentrar toda su actividad en las antiguas instalaciones de Duro, dejando libre el edificio Incuv@tic II, que ahora será ocupado por la centenaria ingeniería.

La llegada de Duro también ha supuesto la habilitación como parking de la parcela que posee la compañía junto al antiguo colegio de La Salle. Inicialmente se valoró la opción de que fuera un aparcamiento mixto para trabajadores de Duro, pero del que también puedan disfrutar los ciudadanos en general, iniciativa finalmente descartada.

Los aparcamientos de la ciudad industrial y tecnológica de Valnalón, en Langreo, están prácticamente llenos todos los días. La Policía Local de Langreo elabora un estudio para "optimizar" el estacionamiento en Valnalón, un encargo del gobierno local para "ganar eficiencia".