Las repercusiones de la "crisis de la basura" en Langreo: el PSOE exige que el concejal de Servicios Operativos comparezca para explicar el "colapso" del servicio de recogida de residuos

El PSOE de Langreo ha solicitado la comparecencia en el Pleno del concejal de Servicios Operativos, Obras y Limpieza, Pablo Álvarez, para que dé explicaciones sobre el “colapso” sufrido por el servicio municipal de recogida de residuos, que obligó al Ayuntamiento a recurrir a Cogersa para evitar que la basura continuase acumulándose en las calles del concejo. Considera el portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Langreo, Javier Castro, que los hechos son de “una gravedad evidente y reflejan una preocupante falta de planificación y capacidad de gestión por parte del equipo de gobierno, de Izquierda Unida, que habría perdido el control de un servicio esencial para el municipio”.

La avería de los dos camiones de carga lateral de los que dispone el Consistorio langreano para la recogida de los contenedores de residuos hizo que se acumulasen bolsas de basura en los contenedores y el Ayuntamiento tuvo que pedir ayuda a Cogersa. Castro señaló que “estamos viendo contenedores desbordados, bolsas acumuladas en las aceras, suciedad y un Ayuntamiento incapaz de prestar con normalidad uno de los servicios públicos más básicos. Lo que debía ser una incidencia puntual ha acabado convirtiéndose en una situación impropia de un municipio como Langreo".

Desde el PSOE comentaron que el ejecutivo municipal reconoció inicialmente que se trataba de unos problemas técnicos que afectarían temporalmente a la frecuencia de recogida durante el fin de semana. Sin embargo, añadieron, “los días han pasado, las averías no se han solucionado y el Ayuntamiento se ha visto obligado a recurrir a medios externos para garantizar el servicio”. "Lo preocupante ya no es solo la situación del servicio. Lo verdaderamente preocupante es que cada explicación ofrecida hasta ahora por el equipo de gobierno genera nuevas dudas y contradicciones que siguen sin respuesta", manifestó el portavoz del PSOE.

"Alarmante"

Los socialistas consideran especialmente “alarmante” que las explicaciones ofrecidas por el propio Ayuntamiento apunten a problemas administrativos relacionados con los pagos a la empresa encargada de reparar los vehículos. Los vecinos, dijo Javier Castro, "merecen saber cómo es posible que los dos camiones de carga lateral estén fuera de servicio al mismo tiempo y por qué el Ayuntamiento no ha sido capaz de garantizar su reparación en tiempo y forma. Si la propia administración reconoce retrasos administrativos que afectan a la reparación de vehículos esenciales para la prestación de servicios públicos, estamos ante un problema de gestión que exige explicaciones y responsabilidades".

Pide el PSOE que se facilite a los ciudadanos toda la información, entre ellas el alcance real de las averías, el coste que supondrá recurrir a medios externos, el tiempo previsto para recuperar la normalidad y las medidas que piensa adoptar el Gobierno municipal para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. “Lo que no puede hacer el Gobierno municipal es esconderse detrás de excusas mientras la basura se acumula en nuestras calles", recalcó el edil.