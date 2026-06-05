El castillete del pozo Barredo brillará en la noche de Mieres con un sistema de iluminación (formado por 18 proyectores de luz) que se inaugurará en el concierto de Víctor Manuel en San Xuan

Hunosa iluminará ornamentalmente el castillete del pozo Barredo en Mieres. La sociedad estatal atiende, de esta forma, la propuesta de la Asociación Cultural Y Minera Santa Bárbara, organización con la que trabaja "estrechamente" y con la que ha suscrito un "acuerdo de colaboración para el impulso cultural", destacaron fuentes de la compañía. La actuación, acometida por Hunosa en coordinación con la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento de Mieres, establece la instalación de un sistema de "iluminación artística diseñado para resaltar la singularidad arquitectónica del castillete y poner en valor su relevancia histórica dentro del legado minero de la comarca del Caudal".

El proyecto, ejecutado con medios propios de Hunosa, "permitirá destacar la estructura durante las horas nocturnas mediante diferentes composiciones lumínicas de alta eficiencia energética. Todas las noches, el castillete será iluminado con luz blanca y jugará con la escala cromática en fecha señaladas, tanto de carácter local —Día de Asturias, la fiesta local de San Juan o la patrona de la minería, Santa Bárbara—, como nacionales e internacionales —día mundial de lucha contra el cáncer de mama, del medio ambiente, o las Navidades, por citar algunas—, adecuando el tono de las luminarias a los colores de cada conmemoración específica", señalaron responsables de la compañía.

El nuevo sistema de alumbrado está compuesto por 18 proyectores led "diseñados específicamente para aplicaciones de iluminación ornamental y estratégicamente distribuidos por la estructura del castillete con el objetivo de iluminar correctamente todos sus componentes". Así, se han instalado cuatro proyectores dobles en las patas, otros tantos triples en las tornapuntas, seis proyectores simples en las escaleras y cuatro simples en las plataformas de las poleas.

El sistema de alumbrado, con tecnología RGBW y sistema de control DMX para su regulación, es flexible y permite la programación de múltiples escenas. "El encendido y apagado lo determinan la salida del sol y el ocaso dado que el sistema de control calcula las horas exactas de luz natural a diario, según las coordenadas geográficas de la instalación", apuntó Hunosa.

El castillete, iluminado. / Cedida a LNE

La compañía trabaja ya con la organización del concierto de Víctor Manuel "para integrar el alumbrado en el espectáculo, programado para el 19 de junio en la explanada del antiguo pozo, estrenando así el montaje lumínico que convertirá este emblemático elemento del patrimonio industrial asturiano en un referente visual del concejo. La actuación del cantautor mierense será, pues, la puesta de largo del nuevo sistema de iluminación y combinará cultura, música y patrimonio en un entorno de especial significado para Mieres".

Con esta iniciativa, Hunosa "reafirma su compromiso con la conservación, difusión y revalorización del patrimonio industrial, promoviendo nuevas formas de acercar a la ciudadanía los espacios que integran la memoria colectiva del territorio. La compañía vela por perpetuar la memoria del carbón y desarrolla distintas actuaciones con este propósito".

Apuesta

La empresa estatal destacó que mantiene un "fuerte compromiso con el patrimonio minero y la cultura en Mieres. Ha transformado el Pozo San José de Turón en un espacio con usos culturales, turísticos y sociales. Recientemente ha culminado una nueva fase de adecuación y mejoras en la instalación con la sustitución de 352 cristales vandalizados y el repintado de toda la estructura interior. Desde su inauguración hace año y medio, la compañía ha ido paulatinamente mejorando las condiciones de conservación, seguridad y uso del inmueble, manteniendo, al mismo tiempo, la esencia arquitectónica e histórica de uno de los espacios más representativos del legado minero en el valle de Turón".

Señalaron también que "en una intervención previa adecuó la plaza del complejo, donde instaló la locomotora HT 14 como elemento expositivo y simbólico del pasado industrial del enclave. Asimismo, acondicionó zonas verdes, acometió el tratamiento de fachadas, incorporó servicios y adecuó los accesos. En el último año, su primero en activo, recibió a más de cuatro mil visitantes y acogido eventos de diversa índole: exposiciones, presentaciones deportivas, mercado navideño, certámenes gastronómicos, entregas de premios, visitas escolares…".

La compañía también "es una de las principales entidades colaboradoras del Coro Minero de Turón, que asiduamente integra en sus eventos. El año pasado, con motivo del 75 aniversario de la agrupación, la compañía organizó en el Espacio Cultural Pozo San José una exposición fotográfica, todo un homenaje a una formación coral cuya historia es patrimonio sentimental de las cuencas mineras asturianas y referente de la cultura minera".

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Y es, además, "uno de los patrocinadores principales de Bocamina, actividad promovida por el Ayuntamiento de Mieres que enlaza patrimonio y experiencia gastronómica, y de los premios de gastronomía María Luisa de la mano de la Asociación Montaña Central, así como colabora estrechamente con la Agrupación de Antiguos Trabajadores del Pozo Tres Amigos, además de apoyar en la celebración de distintas pruebas deportivas del concejo con diferentes asociaciones y clubes. Con un patrimonio ingente y unos recursos limitados, Hunosa avanza en su hoja de ruta para la puesta en valor y el aprovechamiento del patrimonio minero. Recientemente ha recibido el proyecto para la restauración del Pozo Llamas, en Ablaña, que está previsto acometer por fases".