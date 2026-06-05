Otea y el Ayuntamiento de Langreo planifican actividades dinamizadoras para "fortalecer todo el sector turístico y hostelero" del concejo

El vicepresidente de la patronal hostelera Otea, Fernando Corral, se reunió con empresarios del sector turístico y hostelero de Langreo y con el alcalde del concejo, Roberto García, para coordinar estrategias de futuro y fortalecer el turismo local. En el encuentro con el regidor, que tuvo lugar en el Ayuntamiento, se avanzó en la planificación y organización de futuras actividades e iniciativas dinamizadoras para Langreo, entre las que destacan la puesta en marcha de jornadas gastronómicas y otros eventos promocionales.

Además, señalan desde Otea, ambas partes “coincidieron en la necesidad de estrechar la colaboración para facilitar y agilizar los trámites, gestiones administrativas y acciones de interés directo para los hosteleros del municipio”. Esta reunión tenía como objetivo la “coordinación de acciones revitalizantes que impulsen y fortalezcan a todo el sector turístico y hostelero en el municipio”, indican desde organización empresarial.

Fue, afirma la patronal hostelera, una jornada muy fructífera en Langreo “para seguir construyendo un sector más fuerte y cohesionado desde el ámbito municipal”. Antes de reunirse con el alcalde, el vicepresidente de Otea mantuvo un encuentro con empresarios del sector turístico y hostelero del concejo con el objetivo de reforzar el asociacionismo, desgranar las ventajas de pertenecer a la organización y trazar estrategias de futuro adaptadas a las necesidades del municipio.

Se celebró una primera reunión, dirigida a los asociados, en la que Corral incidió en la importancia de crear un frente común para defender los intereses del sector, recordando que Otea pone a disposición de todos sus miembros una estructura integral de apoyo que cubre cualquier necesidad del día a día empresarial. Se ofrecen servicios que van desde el asesoramiento jurídico hasta un gabinete de comunicación y atención personalizada junto con convenios de colaboración con grandes compañías.

Los hosteleros realizaron un balance de las ayudas de eficiencia energética impulsadas por el Gobierno regional en el último año. La gestión de los fondos actuales fue calificada por parte de Corral de “éxito rotundo” gracias al “intenso trabajo” desarrollado desde Otea en la comunicación y ayuda a la tramitación de los expedientes, lo que permitió consumir todo el dinero destinado.

Ayudas de eficiencia energética

El vicepresidente regional de la patronal hostelera informó del nuevo paquete de ayudas que está tramitando el Ministerio de Industria y Turismo, que está pendiente de publicación y que contará con un presupuesto de 15 millones de euros para subvencionar el cien por cien de la inversión. Aludió también al dinamismo de las juntas locales de Otea como herramientas clave para influir en las decisiones de la organización y dinamizar el territorio, y se trataron otros asuntos como la falta de trabajadores.

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A la segunda parte de la jornada se incorporaron hosteleros no asociados del Langreo, a los que Fernando Corral les transmitió que Otea es el pilar fundamental del sector turístico y una de las representaciones empresariales con mayor peso en la economía del Principado de Asturias. Hizo hincapié en la transversalidad de la asociación, que engloba a todos los subsectores de la actividad turística, y puso en valor la red de sedes, centros de formación y el “músculo operativo” que la organización tiene desplegado por toda la región para garantizar el futuro del sector.