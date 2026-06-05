La reparación de la calle del Norte comienza tras dos meses de espera y obliga a reordenar el tráfico en estas calles de La Felguera

Los trabajos de reparación del firme en la calle Norte de La Felguera, que han obligado a desplazar dos paradas y cambiar los itinerarios del transporte urbano en La Felguera, comenzará finalmente el próximo lunes, dos meses después de lo previsto. El tramo afectado lleva señalizado desde el pasado 27 de marzo, el día que el Ayuntamiento había marcado como inicio de las obras. Si embargo, el problema surgido con una fresadora de la empresa adjudicataria de los trabajos (ya resuelto) pospuso el comienzo de las tareas.

La calle Norte es una de las principales arterias del distrito langreano y los trabajos implicaban el cierre al tráfico pesado (ya activado desde marzo, de ahí el cambio en las rutas de autobuses) y cortes puntuales para los turismos. También será necesario reordenar el tráfico en las calles próximas. El tramo afectado por la intervención se sitúa entre la confluencia con la calle Ramón Bautista Clavería y la glorieta de Inventor de la Cierva, con una longitud total de 249 metros y un ancho medio de 8 metros. En la actualidad, esta zona presenta un firme deteriorado, con irregularidades y hundimientos en varios puntos, lo que hace necesaria una actuación integral.

La zona afectada por las obras. / M. Á. G.

El gobierno local indicó que, a lo largo de este viernes, "comenzará la instalación de la señalización provisional necesaria para la ejecución de las obras", por lo que "se ruega a los conductores que respeten la señalización instalada y retiren sus vehículos de las zonas afectadas antes del inicio de los trabajos. A partir del lunes 8 de junio, con el comienzo de las obras, se procederá a la retirada mediante grúa de aquellos vehículos que permanezcan estacionados en lugares donde esté prohibido el aparcamiento por motivos de seguridad y ejecución de los trabajos".

Circulación

En la calle Jesús Alonso Braga, el tramo comprendido entre Gregorio Aurre y Calle Norte permanecerá cortado al tráfico a la altura de su intersección con la calle Norte. Este tramo pasará a ser de doble sentido de circulación para permitir el estacionamiento y las labores de carga y descarga en las zonas habilitadas. Los usuarios de los vados situados en el tramo peatonal de la calle Jesús Alonso Braga, deberán entrar y salir por la calle Francisco Pintado Fe.

En la calle Eustaquio Lecue, se habilita en doble sentido de circulación el tramo comprendido entre la glorieta Inventor la Cierva y Dámaso Alonso para poder acceder y salir a las calles Joaquin Valdés y Dámaso Alonso.

Autobuses

También se mantienen las ubicaciones provisionales de las paradas de autobús que había en la calle Norte y fueron trasladadas provisionalmente. Las de la línea Riaño-Laviana están en las calles Ingeniero Casariego e Inventor La Cierva; la de la línea Mieres-Sama, en la estación de autobuses; y las de las líneas Oviedo-Laviana y Gijón-Laviana, en Ingeniero Casariego y las estación de autobuses.

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Contenedores de recogida de residuos

Además, los contenedores de recogida de residuos situados dentro del ámbito de actuación de las obras "serán reubicados temporalmente durante la ejecución de los trabajos. Los nuevos emplazamientos se encontrarán en las inmediaciones de su ubicación habitual, debidamente señalizados, con el fin de mantener el servicio y facilitar su utilización por parte de los vecinos. Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración de vecinos y conductores, recomendando prestar especial atención a la señalización provisional, a las indicaciones de la Policía Local y a la ubicación temporal de los contenedores de residuos reubicados con motivo de las obras", señaló el gobierno local.