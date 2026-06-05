Un robot recaudador, un tendal "inteligente", una prótesis de pierna más barata y un sistema para evitar vertidos al mar: los jóvenes "inventores" asturianos piden paso en Langreo

Un robot recaudador de dinero, un sensor para evitar que se moje la ropa en el tendal, una prótesis de pierna que recoge datos biomecánicos, un sistema para evitar vertidos de combustible al mar... Los estudiantes asturianos de Secundaria demostraron en la feria "Innovapetit", celebrada este jueves en Valnalón, que tienen madera de "inventores". En el evento tomaron parte 135 estudiantes de seis de los nueve centros educativos que participan en el proyecto PETIT (Proyecto Educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo) que "fomenta la innovación tecnológica, la creatividad y el espíritu emprendedor entre el alumnado de Educación Secundaria", destacaron responsables del Valnalón, entidad promotora del programa.

El acto inaugural contó con la presencia del consejero de Ciencia, Borja Sánchez, y de la gerente de Valnalón, Marta Pérez. Los centros participantes fueron el colegio Santa María del Naranco FEC (Oviedo); el IES Corvera de Asturias; el IES La Ería (Oviedo); el IES La Fresneda; el IES Rey Pelayo (Cangas de Onís); y el IES Virgen De Covadonga (El Entrego). Durante el curso escolar, el alumnado "forma equipos de innovación que diseñan, crean y desarrollan proyectos o prototipos de carácter innovador, para mejorar la calidad de vida de las personas", explicaron los técnicos de Valnalón. En la feria se presentaron 33 de esos proyectos, a través de exposiciones sobre sus singularidades, realizadas por los propios alumnos.

Marta Pérez y Borja Sánchez, en primer término, en la inauguración de la actividad. / M. Á. G.

Proyectos

Óscar Martínez, alumno del IES de Corvera, explicó que "nuestro proyecto consiste en una pequeña bomba con un sensor de ultrasonidos para que, si un barco choca contra una roca un otro barco, tenga un depósito secundario para trasladar el combustible de un sitio a otro y evitar vertidos al mar. El petróleo supone el 10 por ciento de toda la contaminación marina y queríamos darle una solución".

Toni Núñez, con el robot recaudador. / M. Á. G.

Leire Carmona, Victoria Iglesias Suárez y Toni Ñúnez, del IES Virgen de Covadonga explicaron el funcionamiento de "un robot recaudador dedicado a los alumnos de Bachillerato que recogen dinero para el viaje de estudios. El objetivo es evitar que den vueltas por los pasillos y pierdan tiempo y clases", expuso Carmona. También desde el mismo instituto de El Entrego llegaron Isabel Fajardo, Mateo Gento y Yara Fernández, que presentaron un tendal "inteligente" que cuando llueve, gracias a un sensor, "activa un motor que cubre el tendal para evitar que la ropa se moje. Y tiene otro motor para girar y acelerar el secado de la ropa".

Un alumno, con su proyecto, en la inauguración del acto. / M. Á. G.

Illán Montes, María Coto, Anita Gómez y Adrián Muñiz son alumnos del IES La Fresneda y su proyecto es "una prótesis de pierna que podrían reducir mucho el precio de una prótesis de pierna convencional. Tiene una aplicación que recibe los datos de la pierna sana del número de pasos y la frecuencia para replicarlos en la prótesis. Unas 40.000 personas en España tienen discapacidad motora y una prótesis básica de pierna vale 15.000 euros, que puede llegar a los 120.000 con un motor o IA. Lo que hemos intentado es bajar el precio para hacerlo más accesible. Nos gusta este programa porque está muy bien ver que lo que hacemos en clase se pueda aplicar al mundo real. Motiva mucho", señaló Montes.

Óscar Martínez, con su poryecto. / M. Á. G.

"Ganas de emprender"

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, abogó por "seguir fomentando las ganas de emprender y las herramientas que hay para emprender. Esta es una jornada para valorar todo ese trabajo que han hecho, su aprendizaje y para seguir inculcándoles ese fomento del emprendimiento como una palanca de futuro para ellos, tanto personal como profesionalmente, pero también para Asturias".

Noticias relacionadas

Isabel Fajardo, Mateo Gento y Yara Fernández. / M. Á. G.

Por su parte, Marta Pérez, gerente de Valnalón señaló que "el alumnado de este programa nos han enseñado que hay que perderle el miedo a la innovación. Hay que emprender; hay que intentarlo una y otra vez, porque eso es la esencia de la innovación: no quedarse quietos".