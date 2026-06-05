San Martín pondrá en marcha en agosto un taller de empleo para contratar a 89 parados durante un año: estos son los campos en los que se formarán los participantes

San Martín del Rey Aurelio iniciará en agosto un nuevo taller de empleo, que generará 89 puestos de trabajo, por un período de un año, "con una financiación de 2,2 millones de euros aprobada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), entidad dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo", indicó el regidor.

El alcalde José Ramón Martín Ardines realizó el anuncio esta mañana coincidiendo con la visita a la residencia de mayores Santa Bárbara, donde alumnos del módulo de montes del actual taller de empleo plantaron cinco árboles, con la participación de residentes del centro, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

Ardines mostró su "satisfacción" por la concesión al Ayuntamiento de este nuevo taller de empleo, "Rompiendo el Círculo IV", un "ejemplo de las políticas sociales de empleo que defendemos" y que "va a proporcionar formación y trabajo a personas en situación de desempleo con especiales dificultades de inserción laboral". El taller les va a permitir "obtener un certificado de profesionalidad que les abrirá puertas para su posterior incorporación al mercado laboral", argumentó.

La plantación de un árbol en la residencia. / M. Á. G.

El taller estará compuesto por siete certificados de profesionalidad: limpieza de interiores, limpieza de exteriores, albañilería de urbanización, albañilería de fábricas y cubiertas, montes, dinamización del tiempo libre y jardinería. "Cada módulo profesional contará con 11 alumnos, tutelados por un docente, con el apoyo de un director, un administrativo, un maestro, un informático y un responsable de inserción laboral comunes a todos los certificados que componen el programa. En total, 89 contratos", señaló el gobierno local

Selección

Está previsto la próxima constitución de un grupo mixto de selección, compuesto por personal municipal y del Sepepa, que se encargará del proceso selectivo con el objetivo de que el taller se ponga en marcha el 1 de agosto.

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Los desempleados, mayores de 30 años, que quieran optar a uno de los contratos de formación y empleo que se van a ofertar, deberán acudir a la oficina de empleo del Nalón, una vez que se publiquen las ofertas en el portal web Trabajastur, para manifestar su interés en acceder al proceso de selección.