Urbiés, en Mieres, celebra este domingo su feria de queso artesano (y es el único día del año en que se puede comprar)
La consejera de Cultura Vanessa Gutiérrez leerá este sábado el pregón que abre los festejos
Urbiés volverá a convertirse este fin de semana en la capital de uno de los productos más singulares de la gastronomía asturiana. El pueblo mierense acogerá la trigésima edición del Certamen del Quesu de Urbiés, una cita que trasciende lo gastronómico para convertirse en una celebración de la tradición, la cultura popular y la identidad de la zona alta del valle de Turón.
La principal atracción llegará el domingo con el Gran Mercáu de Artesanía y Venta del Quesu, que abrirá sus puertas a las doce del mediodía. Será una oportunidad única para adquirir el preciado quesu de Urbiés, ya que se trata del único día del año en el que este producto artesanal sale a la venta para el público general.
No es una exageración hablar de exclusividad. El queso de Urbiés está considerado una auténtica rareza dentro del panorama quesero asturiano. Se trata de una elaboración ancestral cuya producción se mantiene gracias al esfuerzo de un reducido grupo de vecinas que han heredado los conocimientos de generaciones anteriores. Entre ellas destacan María Luisa Fidalgo, Geli Crespo y Consuelo Noval, consideradas las principales guardianas de una tradición que se resiste a desaparecer.
La elaboración del producto es tan singular como exigente. Mientras que para obtener un kilo de otros quesos asturianos suelen necesitarse alrededor de ocho litros de leche, en Urbiés hacen falta cerca de treinta. El proceso sigue además pautas tradicionales ligadas a los ciclos lunares y requiere una dedicación constante durante semanas, lo que explica tanto su escasa producción como su enorme valor patrimonial.
El programa de actos
El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Mieres a través de la concejalía de Comercio, Hostelería y Ferias, con la colaboración de la asociación Guardianes Urbiés, arrancará el sábado, a las 12.00 horas, con una exposición de motos clásicas, la presentación oficial del queso y el pregón, que correrá a cargo de la consejera de Cultura Vanessa Gutiérrez. La jornada continuará con una degustación de quesos amenizada por La Tarrancha, una corderada popular (22.00 horas) y una sesión musical nocturna.
El domingo, además de la esperada venta del queso, habrá pasacalles con gaita y tambor, degustaciones gastronómicas, actuaciones musicales, la tradicional Puya'l Ramu y una comida en la calle.
Todo ello en torno a un producto que es mucho más que un alimento. El quesu de Urbiés representa una forma de vida, un legado transmitido de generación en generación y una de las tradiciones gastronómicas más antiguas de Asturias. Quienes quieran llevarse una tarrina a casa tendrán este domingo una ocasión irrepetible. Después habrá que esperar otro año.
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