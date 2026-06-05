El valle del Nalón coge carrerilla para seguir luchando contra la ELA: 180 alumnos de Secundaria participaron en tres pruebas solidarias simultáneas

Estudiantes de cuatro institutos del valle del Nalón participaron este viernes en la primera edición de la carrera “CapitanELAndo”, que se celebró en tres sedes. El Entrego y Sotrondio, en San Martín del Rey Aurelio, y Sama, en Langreo, acogieron el evento solidario que surge con el doble objetivo de dar visibilidad a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y recaudar fondos para la asociación ELAPrincipado. La iniciativa nace con vocación de tener continuidad todos los años e incorporar a más centros educativos de Asturias.

A la misma hora, a las doce del mediodía, los alumnos de 3.º de ESO de los IES Virgen de Covadonga, Alto Nalón, Jerónimo González y Juan José Calvo Miguel tomaron la salida de la carrera en las tres sedes. Estudiantes y profesores decidieron poner en marcha esta primera edición de la cita solidaria tras una de las charlas que el profesor y atleta José Luis Capitán, “Capi”, ofrece en los centros educativos de toda la región sobre la ELA, enfermedad que le diagnosticaron hace doce años.

Participantes en la marcha en el patio del IES. / LNE

“Es un orgullo que mi charla tuviese algo que ver para que naciera esta brillante iniciativa. Me hace sentir que el mensaje llegó”, dijo, antes de la salida en El Entrego, Capitán, que utiliza, para comunicarse, un dispositivo con un visor que maneja con sus ojos y transforma las frases en una locución. Resaltó que esta decisión “convierte a esta juventud en un ejemplo social al que todos deberíamos de mirar”.

Estudiantes del IES de Sama que participaron en la carrera. / .

A las puertas del IES Virgen de Covadonga, en el acto al que asistió también Roberto Palacios, exalumno del centro que sufre la enfermedad, se leyó el manifiesto. “Nos unimos para que en esta lucha nadie se sienta solo, para dar nuestro apoyo a las personas que padecen ELA y a sus familias”, recogía el escrito elaborado por los estudiantes. También se reclamó, en el documento que leyeron las alumnas Marina Martínez y Leire Gibello, “más investigación”. En la carrera solidaria de El Entrego, que se desarrolló por el parque inglés, participaron alumnos de los IES Virgen de Covadonga, de la localidad, y del IES Alto Nalón, de Barredos.

"Visibilidad"

El proyecto, que nace en los cuatro IES del valle del Nalón y que contó con la participación en esta primera edición de 180 alumnos, buscará “seguir ampliando colaboraciones en el resto de Asturias”. La presidenta de la asociación ELA Principado, María José Álvarez, destacó que la cuantía recaudada en iniciativas como esta “se emplea en material de ayuda técnica, las camas y grúas que no entran en la seguridad social”. Además, “da visibilidad a la enfermedad”.

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El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, agradeció a los centros educativos que organizasen la carrera solidaria. El concejo acoge cada año una marcha para recaudar fondos para la asociación ELA Principado en la Feria de Muestras y Exposiciones (Femex), que en la próxima edición se desarrollará el 12 de septiembre.