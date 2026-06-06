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Alarma en un bloque de pisos de la barriada de Rioturbio (Mieres): los equipos de emergencias desalojan a dos familias y sellan una bombona que originó una fuga de gas

Guardia Civil y bomberos actuaron en la tarde del viernes en uno de los bloques centrales de la barriada, donde una bombona originó un escape controlado de inmediato

Un grupo de vecinos, contemplando el operativo.

Un grupo de vecinos, contemplando el operativo. / David Montañés

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David Montañés

Rioturbio (Mieres)

Una fuga de gas desató la alarma en Rioturbio a última hora de la tarde del pasado viernes. El escape se produjo en uno de los bloques centrales de la barriada y obligó a movilizar a la Guardia Civil y a los bomberos para garantizar la seguridad de los vecinos. Fue un residente quien alertó a los servicios de emergencia tras percibir un intenso olor a gas que se extendía por las zonas comunes del edificio.

Un vehículos de bomberos y una furgoneta de mantenimiento, frente al portal afectado,

Un vehículos de bomberos y una furgoneta de mantenimiento, frente al portal afectado, / D. M.

Los agentes desplazados hasta la localidad mierense localizaron rápidamente el portal afectado y comprobaron que las emisiones procedían de una vivienda situada en el cuarto piso. Como medida preventiva, se procedió al desalojo de dos familias residentes en los inmuebles del cuarto piso mientras se inspeccionaba el origen de la fuga. Posteriormente, los bomberos confirmaron que el problema estaba localizado en una bombona de gas, que fue sellada de forma segura para evitar cualquier riesgo.

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La actuación

El incidente tuvo lugar alrededor de las ocho y media de la tarde, en un momento de gran actividad vecinal en el barrio. La presencia de vehículos de emergencia despertó la curiosidad de numerosos residentes, que siguieron el operativo desde la calle. Gracias a la rápida intervención de los servicios movilizados, no fue necesario ampliar el desalojo a otras viviendas. Poco después de las nueve y cuarto de la noche, la situación quedó completamente controlada y el barrio recuperó la normalidad.

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