El Ayuntamiento de Mieres, premio "Escoba de Oro" por su "uso sostenible" del agua en la limpieza y baldeos de las calles: "Este galardón es un orgullo"

El Ayuntamiento de Mieres recibirá el miércoles en Madrid la "Escoba de Oro" por su compromiso con la limpieza, la eficiencia y la sostenibilidad. El jurado del concurso "Escobas 2026" -que organiza Ategrus, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, destacó en su fallo que el Consistorio de Mieres realiza un "uso sostenible del agua, mejorando la eficiencia y optimizando los procesos de limpieza".

Valora el jurado actuaciones realizadas en el marco del baldeo, como la renovación e instalación de boquillas regulables en las mangueras, que "facilitan el control del agua y la presión", permitiendo un ahorro de en torno al 20%. "Además, se consigue una mayor precisión, permitiendo una limpieza más efectiva", apunta el fallo.

Este reconocimiento llega dos años después de la "Escoba de Plata" que Mieres recibió también en el "marco de su compromiso con la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía", resaltó el gobierno local. Los Premios Escobas de Plata, Oro y Platino son concedidos por Ategrus a "aquellas instituciones y organismos que más destacan por sus iniciativas ambientales, premiando los esfuerzos realizados para estimular los avances tecnológicos y de concienciación, que sirven para ir mejorando nuestra calidad de vida y la sostenibilidad".

Para el Ayuntamiento de Mieres es un "orgullo" recibir esta nueva distinción, que "supone un reconocimiento al esfuerzo" que se está realizando en el ámbito de la limpieza y "también es un premio a la ciudadanía por su implicación y colaboración en un objetivo común: impulsar la limpieza y la calidad de vida en el concejo".

El Ayuntamiento de Mieres puso en marcha hace varios años "un plan de reorganización y modernización de los servicios municipales que ha permitido ampliar y reforzar la limpieza diaria no solo en el casco urbano, sino también en los principales núcleos del concejo y, además, actuar semanalmente en otros pueblos, mejorando así el servicio en todo el municipio", destacaron los responsables municipales.

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Inversiones

Además, se está impulsando un plan de inversiones en limpieza y recogida de basuras que en los últimos años ha supuesto "una inversión millonaria en maquinaria, contenedores, vehículos, mejoras tecnológicas. Todo para seguir avanzando en la limpieza y el mantenimiento del municipio. Sin olvidar el proyecto de la que será la nueva Nave Municipal de Servicios que, con un presupuesto previsto de unos cinco millones de euros, será un hito clave en la modernización de los servicios municipales". "Todo con el objetivo de prestar mejor servicio cada día a los vecinos y afrontar los retos de futuro dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía", concluyó el gobierno local.