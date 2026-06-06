La ciudad donde todos juegan: todo el deporte cabe en Mieres

Mieres vive este fin de semana una intensa celebración deportiva con motivo de la VI Feria del Deporte, una iniciativa impulsada por la Asociación de Clubes Deportivos del concejo con la colaboración de el Ayuntamiento. Desde el viernes, el parque Jovellanos, la piscina municipal y diversos espacios del casco urbano se han convertido en escenarios de exhibiciones, competiciones y actividades abiertas a vecinos de todas las edades.

Club de Dardos Pika de Mieres. | D. M. / D. M.

La programación arrancó el viernes con jornadas de puertas abiertas de natación, partidas simultáneas de ajedrez y exhibiciones de gimnasia rítmica y dardos, propuestas que sirvieron para dar el pistoletazo de salida a un fin de semana centrado en la promoción de hábitos saludables y la práctica deportiva.

Partido de baloncesto en el parque Jovellanos / D. M.

El sábado concentró buena parte de la actividad con los torneos de baloncesto 3x3 y voleibol, una carrera popular por las calles del centro urbano y un reto de dardos protagonizado por un campeón de Europa, atrayendo a numerosos participantes y aficionados.

La feria encara este domingo su última jornada con exhibiciones de fútbol sala y hockey sobre patines, una clase magistral de ajedrez, una ruta andarina y nuevas competiciones de baloncesto. La iniciativa vuelve a consolidarse como uno de los principales escaparates del tejido deportivo local y como una oportunidad para acercar la actividad física a toda la ciudadanía. Más allá de los resultados y las clasificaciones, el ambiente festivo ha sido uno de los grandes protagonistas de la cita. La diversión se impone a la competición.

Ambiente familiar

Familias enteras, grupos de amigos y numerosos jóvenes han aprovechado la feria para descubrir disciplinas que nunca habían practicado y compartir una jornada al aire libre. «Lo mejor es que puedes probar deportes diferentes en un mismo día y divertirte sin importar la edad», comentaban algunos asistentes mientras seguían las exhibiciones. Otros destacaban la importancia de una iniciativa que permite acercar el trabajo de los clubes locales a la población y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

Entre partidos, exhibiciones y actividades participativas, la feria ha convertido durante tres días a Mieres en un gran punto de encuentro donde el deporte ha servido también para reforzar la convivencia y la vida social del concejo.