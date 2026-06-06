La dimisión del director de la estación de Pajares: el Principado evita entrar en polémicas y el sector de la nieve cierra filas con Javier Martínez y asegura que "ha sido perseguido"

La dimisión del director de Valgrande-Pajares en el marco de su enfrentamiento con la dirección general de Deportes ha sacudido el sector de la nieve como una avalancha invernal. Clubes de esquí, asociación de vecinos del Brañillín, concesionarios y el tejido hostelero (Asturcentral) han expresado su total apoyo a Javier Martínez, asegurando que "ha sido perseguido con una inquina impropia de unos gobernantes que dicen estar al servicio del pueblo". Estos colectivos, englobados en la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, acusan al Principado de haber actuado con "sectarismo" .

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, evitó este sábado entrar en la polémica generada tras la dimisión del director, quien denunció, según adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, sentirse objeto de hostigamiento por parte de la Administración autonómica. No obstante, Gutiérrez defendió la actuación del Principado y subrayó, en referencia al expediente disciplinario abierto a Javier Martínez, que "todos los procedimientos administrativos se desarrollan conforme a la legalidad".

Principado

"No voy a entrar a debatir públicamente sobre esa cuestión", señaló la Consejera durante un acto en Urbiés. Insistió en que "los procedimientos de la Administración están absolutamente reglados" y que cualquier actuación, ya sea de cobertura de vacantes, investigación interna o procedimiento sancionador, se rige "por normas establecidas" y no por "criterios discrecionales ni aleatorios".

Gutiérrez puso el foco en el futuro de la estación, donde actualmente se ejecutan inversiones cercanas al millón de euros. La responsable autonómica destacó los trabajos para "reforzar recursos humanos y económicos", así como "el desarrollo de nuevas rutas de bicicleta de montaña y la puesta en valor de restos de la Guerra Civil hallados durante las obras". Respecto a la sustitución del director, indicó que la dimisión fue comunicada el viernes y que Función Pública analizará el procedimiento para cubrir la vacante "lo más rápido posible".

Mientras el Principado opta por evitar entrar en el enconado desencuentro que ha terminado con la salida de Javier Martínez tras diez años al frente de la estación, el sector de la nieve se posicionó este sábado completamente a favor del ya exdirector. Esquiadores, vecinos y empresarios no solo avalaron las quejas del responsable del complejo, sino que incluso las endurecieron.

Asociación Nieve y Montaña de Asturias

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias es una plataforma vertebradora integrada por concesionarios, empresarios, clubes deportivos de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, las asociaciones vecinales del Brañillín y La Raya y la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral). Tras conocerse la dimisión, el colectivo expresó su "indignación" por la situación vivida por Martínez durante el último año y denunció una supuesta campaña de presión impulsada desde la Consejería de Cultura y Deportes.

La asociación sostiene que Javier Martínez ha sido "uno de los mejores directores que ha tenido la estación invernal" y destaca tanto su "conocimiento técnico del sector como su capacidad de trabajo". En su valoración recuerdan que durante su etapa se impulsaron proyectos largamente demandados por el sector y lo sitúan entre los principales impulsores de la telecabina, una de las inversiones más relevantes abordadas en la estación lenense.

A juicio de estos colectivos, el origen del conflicto se encuentra en las denuncias públicas realizadas por Martínez sobre las dificultades de gestión que arrastra el complejo invernal y sobre la necesidad de acometer cambios profundos en su modelo de funcionamiento. La asociación considera que esa actitud crítica frente a determinadas decisiones de la Administración autonómica acabó provocando un enfrentamiento directo con la Consejería y con la Dirección General de Deportes.

El frente también vincula el deterioro de la situación a la comparecencia realizada por el director en la Junta General del Principado para exponer problemas de gestión que, a su juicio, afectaban al funcionamiento del complejo. Desde entonces, aseguran, "se sucedieron expedientes, denuncias y actuaciones administrativas que interpretan como una estrategia destinada a desgastar personal y profesionalmente al responsable de la estación".

La Asociación Nieve y Montaña va incluso más allá y acusa al Gobierno asturiano de actuar con "sectarismo" frente a quienes plantean cambios en la gestión pública de Valgrande-Pajares. Según el colectivo, "cualquier intento de modernizar estructuras heredadas o cuestionar determinadas dinámicas internas acaba encontrando resistencias dentro de la propia Administración". "Cualquiera que se ha enfrentado tratando de mejorar las cosas ha sido perseguido y eso le ha pasado al director", sostienen.

Los firmantes advierten además de que la salida de Martínez supone una "pérdida" para el futuro de la estación en un momento especialmente delicado. En este sentido muestran su preocupación por el desarrollo de los proyectos actualmente en marcha y por la ejecución de inversiones estratégicas vinculadas al complejo. Entre ellas citan las actuaciones relacionadas con el denominado Telebike, financiado con fondos europeos, y alertan del riesgo de que algunos proyectos sufran nuevos retrasos.

La asociación concluye con una dura crítica a la gestión del Ejecutivo autonómico, al que responsabiliza de haber provocado una crisis en la estación lenenses que, a su juicio, "debilita la posición de Valgrande-Pajares como motor turístico y deportivo de la montaña central asturiana". Los colectivos firmantes consideran que el principal perjudicado por esta situación es el conjunto de los usuarios y del territorio vinculado a la estación. No hay que olvidar que hace meses está plataforma ya pidió el ceso de la directora general de Deportes.

PP

La polémica también ha tenido una rápida traslación al ámbito político. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, afirmó que la dimisión del director es "la guinda de un pastel" que lleva meses gestándose y calificó de "vergüenza" la situación que atraviesa la estación invernal. El dirigente popular reclamó explicaciones inmediatas a la Consejera y advirtió de que, si no las ofrece voluntariamente, su grupo solicitará su comparecencia parlamentaria.

Foro

También Foro Asturias cargó contra la gestión del Principado. Su secretario general y portavoz parlamentario, Adrián Pumares, dijo que la dimisión "no constituye ninguna sorpresa después de meses de enfrentamientos entre la dirección de la estación y la Administración autonómica". Pumares responsabilizó especialmente a la dirección general de Deportes de no haber sido capaz de resolver el conflicto y acusó al Gobierno de Adrián Barbón de actuar con "pasividad mientras la situación se deterioraba". El diputado reclamó también explicaciones tanto a la Consejera como al presidente Adrián Barbón y advirtió que la crisis abierta en Valgrande-Pajares "pone en riesgo uno de los principales referentes turísticos y deportivos de Asturias".

Un expediente laboral con propuesta de despido ya comunicada

El Principado está evitando entrar en una confrontación pública con el ya exdirector de Valgrande-Pajares, y centra su discurso en las millonarias inversiones que están pendientes de ejecución en una estación que hace dos años ya se benefició de proyectos por valor de 10 millones de euros. Ahora bien, es sabido que hace meses la administración del Principado abrió un expediente sancionador al director de la estación por diversas infracciones en el ejercicio de su cargo, básicamente de orden laboral.

Fuentes de la administración han apuntado que, a resultas de este expediente, a cuya tramitación opuso varias objeciones el trabajador, se le comunicó recientemente la propuesta de sanción: el despido. Esa era actualmente la situación, hasta que el director comunicó su voluntad de dimitir y explicarlo luego públicamente a requerimiento de este diario.

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Esta nueva crisis interna se desata justo cuando el Principado está dando un empujón para la ansiada desestacionalización de Valgrande-Pajares. Está en licitación la construcción del bike-park, una serie de circuitos de bicicleta de montaña enfocados a ampliar el uso deportivo y lúdico del complejo El contrato tiene un valor de 446.418 euros. El plazo de ejecución de las obras deberá ser inferior a ocho meses. Esta licitación se enmarca dentro del plan de inversiones de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para este año en Pajares, donde se prevén destinar 992.699 euros