Dimite el director de Valgrande-Pajares tras sus denuncias por falta de seguridad en la estación y sus desencuentros con el Principado: "No podía más, me han hecho la vida imposible”

El director de Valgrande-Pajares ha presentado la dimisión. Hastiado de que sus advertencias sobre el deterioro del funcionamiento de la estación no hayan sido atendidas y desgastado por la presión a la que asegura haber sido sometido durante los últimos meses, Javier Martínez ha decidido poner fin a una etapa de diez años al frente del complejo invernal. “Desde el primer instante mi único objetivo fue velar por la seguridad de la instalación”, subraya tras comunicar su marcha, una decisión que pone fin a una prolongada etapa marcada por el conflicto con la Administración autonómica.

Javier Martínez deja su puesto en medio de un grave desencuentro con la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte. El origen de la ruptura se encuentra, según explica el propio exdirector a este diario, en las reiteradas advertencias que realizó sobre deficiencias de gestión y problemas que, a su juicio, podían afectar a la seguridad de usuarios y trabajadores de la estación.

“Siempre me ha movido querer hacer las cosas bien en mi trabajo y poder sacar adelante la estación con garantías de seguridad”, explica. Sin embargo, asegura que la relación con la Administración comenzó a deteriorarse cuando sus comunicaciones internas dejaron de resultar cómodas para los responsables políticos y técnicos del Principado. “Desde el momento en que las comunicaciones empezaron a resultar incómodas por mi parte para la Administración, su actitud conmigo cambia radicalmente”, afirma.

Intervención en la Junta del Principado

El conflicto alcanzó uno de sus momentos más delicados tras la comparecencia de Martínez en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), donde fue llamado a exponer la situación de la estación. Allí detalló las carencias que, según denunciaba, arrastraba Valgrande-Pajares tanto a nivel de mantenimiento como de organización.

“Después de la comparecencia en la Junta, en la que se me pidió que expusiera la situación, fue cuando cambia la actitud de la Administración y pasan a hacerme la vida completamente imposible”, sostiene. Según relata, desde entonces comenzaron las dificultades para desempeñar su trabajo con normalidad. “Me imposibilitan trabajar y me amonestan constantemente por cualquier situación”, asegura.

Las denuncias realizadas por Martínez sobre los problemas existentes en la estación y sus posibles implicaciones en materia de seguridad encontraron además respaldo parcial en la actuación de la Fiscalía del Principado de Asturias. El Ministerio Público presentó el pasado mes de marzo una denuncia contra el jefe de explotación de la estación al apreciar indicios de un posible delito contra la seguridad en el trabajo en el desempeño de su actividad profesional.

En paralelo a este escenario de creciente tensión laboral, es conocido que Martínez ha soportado una importante carga de trabajo durante años. Entre otros aspectos, llegó a acumular más de 500 días de descanso sin disfrutar, una circunstancia que ya había trascendido públicamente y que reflejaba la situación de sobrecarga que vivía al frente de las instalaciones. El exdirector ha recibido en los últimos años un apoyo incondicional de los clubes de Pajares, la asociación de vecinos del Brañillín, los concesionarios de la estación y del tejido hostelero (Asturcentral)

Expedientes disciplinarios

El exdirector considera que la respuesta de la Administración a sus denuncias fue la apertura de varios expedientes disciplinarios. Especialmente duro se muestra con uno de ellos, actualmente todavía en tramitación. “Llegaron a abrirme un expediente sancionador que iba dirigido a hacerme el mayor daño posible, puesto que han vulnerado derechos fundamentales y todas las normas procedimentales posibles”, afirma.

Precisamente, la dimisión se produce cuando el procedimiento se encuentra en fase de alegaciones. “He presentado mi dimisión, en fase de alegaciones de mi expediente sancionador, por motivos personales y porque todo esto me acarreó graves problemas de salud debido a una situación laboral infernal”, explica.

La decisión, según reconoce, no fue impulsiva. Llevaba tiempo valorando la posibilidad de abandonar un puesto al que ha dedicado una década de su vida profesional. “Llevaba un tiempo pensándolo porque ya no podía más. La situación era por completo insostenible”, concluye.

Con su marcha se cierra una etapa especialmente convulsa en la gestión de Valgrande-Pajares. La estación pierde a su máximo responsable en un momento en el que siguen abiertas diversas controversias relacionadas con su funcionamiento interno, la gestión de los recursos humanos y las condiciones de seguridad de unas instalaciones que constituyen uno de los principales referentes del turismo de nieve en Asturias.