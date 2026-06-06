El gobierno local de Lena exige a Transportes que ilumine el paso peatonal bajo la autovía A-66: "La seguridad de este pasadizo es una prioridad"
"Muchos niños y jóvenes lo atraviesan habitualmente", destaca la regidora
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lena (IU) ha remitido una carta al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible exigiendo la ejecución inmediata de las obras de iluminación en el pasadizo subterráneo situado bajo la autovía A-66, "con el fin de resolver un problema de seguridad vial y ciudadana que afecta de manera directa a los vecinos de La Pola".
La alcaldesa, Gemma Álvarez, ha dirigido la solicitud formal al Ministerio, en concreto a la Demarcación de Carreteras del Estado, reiterando la "necesidad" de esta actuación. El pasadizo constituye un "tramo clave", indicó el gobierno local, que une la zona del Masgaín con la vía de servicio en el entorno de El Sotón.
En el escrito, la regidora subraya que la obra "responde a una histórica reivindicación vecinal plenamente justificada, dado el elevado tránsito de peatones que registra este punto y las deficientes condiciones de visibilidad actuales".
La regidora resaltó, además, que el pasadizo es una infraestructura "vital para la movilidad interna de La Pola", utilizada a diario por un gran número de personas para acceder a la vía de servicio. "Muchos niños y jóvenes lo atraviesan habitualmente para desplazarse entre el Instituto y el polideportivo, en el barrio del Masgaín, y el campo de fútbol, donde realizan sus actividades deportivas".
Medidas
"La seguridad en este pasadizo, especialmente en lo relativo a su iluminación, es una necesidad urgente y una prioridad para este equipo de gobierno”, señaló Álvarez. Por ello, el Ayuntamiento de Lena insta al Ministerio a que adopte las medidas oportunas con la mayor celeridad posible para "mejorar la seguridad de los vecinos".
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