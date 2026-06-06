Susto en Caso al saltar una alarma (y acudir los bomberos) por el sobrecalentamiento de una instalación de baterías de emergencia

Buen susto el que se llevaron los vecinos de Campo de Caso cuando una alarma de una instalación de baterías de emergencia empezó a sonar de generando un gran estruendo y movilizando a una dotación de Bomberos de Asturias. El aviso saltó por el calentamiento de la estructura metálica que aloja las baterías y quedó en eso, un susto, porque no se produjo ningún tipo de fuego.

Fuentes municipales explicaron que los hechos, que se produjeron a finales de la semana pasada, tuvieron lugar en una estructura de EDP que aloja unas baterías eléctricas de emergencia, un dispositivo pensado para dar electricidad durante un máximo de 14 horas a los vecinos de El Campo cuando hay un corte del suministro eléctrico y que todavía no ha entrado en funcionamiento.

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Ventilador

Al parecer, según las mismas fuentes, un problema con un ventilador de la instalación, unido a las altas temperaturas, provocó un sobrecalentamiento de la estructura metálica, lo que hizo que saltara la alarma. Los bomberos acudieron al recibir el aviso, pero no se generó ningún tipo de fuego y todo quedó en un susto.