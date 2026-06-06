Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura y pregonera del certamen del queso de Urbiés: "Este pueblo lucha por evitar la extinción de un alimento que fue parte esencial de su forma de vida"

Urbiés abrió este sábado la trigésima edición de su Certamen del Quesu con un pregón que fue mucho más que el arranque oficial de una fiesta gastronómica. La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, natural de la localidad, convirtió su intervención en una reivindicación de la memoria colectiva, del patrimonio cultural y de la capacidad de resistencia de un pueblo que se niega a perder una de sus señas de identidad más valiosas.

Ante vecinos, visitantes y representantes institucionales, Gutiérrez habló desde la emoción y desde unas raíces profundamente vinculadas a la localidad. "Urbiés no forma parte de mí; es una parte indisociable de mi historia", aseguró al recordar su infancia, a su familia y a las generaciones que hicieron posible que la tradición quesera llegase hasta nuestros días.

La pregonera definió el certamen como una iniciativa "fundamental para la historia y el futuro del pueblo", al permitir la transmisión de los conocimientos ligados a la elaboración artesanal de un queso único. "Lo que estáis haciendo es el mayor de los milagros: la celebración de la lucha titánica de un pueblo por evitar la extinción de un alimento que fue parte esencial de su forma de vida", afirmó.

A lo largo de su discurso insistió en que el valor del quesu de Urbiés va mucho más allá de lo gastronómico. "Una pequeña tarrina atesora una sabiduría ancestral que resistió la despoblación y los cambios sociales", señaló. Para Gutiérrez, cada elaboración resume generaciones de experiencia, sacrificio y conocimiento transmitido de forma oral.

Especial protagonismo tuvieron las mujeres que han conservado la tradición. La Consejera pidió reconocer públicamente a María Luisa Fidalgo, Geles Crespo y Consuelo Noval, a quienes agradeció "su compromiso, constancia y fidelidad a la esencia y la cultura de Urbiés". También tuvo palabras de reconocimiento para la asociación "Guardianes de Urbiés" y para quienes trabajan para garantizar el relevo generacional.

Patrimonio inmaterial

La Consejera vinculó además la supervivencia del queso con la preservación del patrimonio cultural asturiano. "El patrimonio inmaterial es nuestra memoria, nuestra tradición cultural y nuestra alma", afirmó, advirtiendo de la necesidad de proteger estas manifestaciones antes de que desaparezcan. En ese sentido, recordó la reciente declaración de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y evocó el reconocimiento internacional de otros productos artesanales ligados a comunidades rurales.

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La apertura del certamen organizado por el Ayuntamiento incluyó también la presentación oficial del queso, una exposición de motos clásicas y una degustación amenizada por "La Tarrancha". Sin embargo, el gran protagonismo llegará este domingo con el tradicional Mercáu de Artesanía y Venta del Quesu, la única jornada del año en la que el público puede adquirir este producto excepcional.