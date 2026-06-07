Lena renovará el vial de acceso a Villallana desde la autopista: "Esta obra garantizará una circulación mucho más cómoda y segura para los conductores"
"Es una actuación muy demandada por los vecinos", destacó el gobierno local
El Ayuntamiento de Lena acometerá "en próximas fechas" las obras de remodelación y mejora del vial que conecta la localidad de Villallana con la estación de servicio colindante, "una actuación muy demandada por los vecinos", destacó el gobierno local. Este tramo soporta diariamente una alta densidad de tráfico, al ser utilizado por numerosos conductores como la principal vía de acceso directo a la localidad desde la autopista A-66.
El paso continuado de vehículos provoca un desgaste en la capa de rodadura. En la actualidad, el firme presenta, según los responsables municipales, un "avanzado estado de deterioro, con baches y la práctica desaparición" de la pintura que delimita los carriles, "lo que compromete la comodidad y la seguridad de los usuarios".
“Con esta obra no solo damos respuesta a una reclamación totalmente justa de los vecinos y muy demandada desde hace años, sino que garantizamos una circulación mucho más cómoda y, sobre todo, segura para los conductores que utilizan este tramo cada día", explicó el teniente de alcalde y concejal de Obras, Roberto Campomanes.
Las obras incluyen una nueva capa de rodadura, la eliminación definitiva de los baches y la posterior renovación de la señalización horizontal.
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