Mesas de diálogo con los vecinos afectados y coloquios con expertos externos: Langreo iniciará en una semana la negociación del plan urbanístico de El Puente

El gobierno local de Langreo iniciará en una semana la negociación con los vecinos del barrio de El Puente para tratar de consensuar el plan urbanístico de la zona. "El programa informativo de mesas de diálogo arrancará el próximo 15 de junio", señaló el gobierno local, que añadió que ha "preparado un calendario de coloquios, que incluye la participación de profesionales externos especializados en urbanismo, ordenación del territorio e infraestructuras, además de técnicos municipales y responsables del Principado, en una iniciativa que se enmarca en la nueva fase de participación ciudadana que se abre tras la suspensión del convenio urbanístico". Entre esos expertos externos figuran Juan José Tielve Cuervo, ingeniero de Caminos y consejero de Fomento durante el Gobierno de Sergio Marqués, e Ícaro Obeso, especialista en geografía y ordenación del territorio de la Universidad de Oviedo.

"El objetivo es que los afectados y todos los langreanos dispongan de información clara, documentación accesible y criterios reales y suficientes para valorar las distintas opciones", señaló el gobierno local (IU), que mediados del pasado mes anunció la paralización formal de la reforma urbanística del barrio de El Puente (que originó un intenso rechazo por parte de los afectados por las expropiaciones, que llegaron a encerrarse en el Ayuntamiento). El ejecutivo municipal avanzó entonces su intención de "negociar, sin mirar el reloj, hay voluntad de escuchar, revisar, explicar y buscar acuerdos".

Ahora ese compromiso toma forma: "El Consistorio quiere que esta fase de participación no se limite a una explicación política del gobierno local, sino que incorpore voces técnicas diversas e independientes. La presencia de técnicos municipales, responsables del Principado y profesionales externos permitirá reforzar la credibilidad del proceso, contrastar dudas y ofrecer a vecinos, propietarios y colectivos una visión más completa de los escenarios que se pongan sobre la mesa". Entre los participantes ya confirmados figuran los citados Juan José Tielve Cuervo e Ícaro Obeso, e Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno asturiano. La mesa redonda que abrirá el programa, en la Casa de Cultura de La Felguera, contará con el alcalde Roberto Marcos García Gutiérrez, que actuará como moderador.

Grupos de trabajo

El gobierno local expuso que "estas charlas y coloquios iniciales darán paso a varios grupos de trabajo que se reunirán en días sucesivos. Estas mesas se han articulado siguiendo las divisiones establecidas en el PGOU y el área de acción del convenio suspendido. Así un día participarán los afectados de la unidad de actuación 49, otro los de la 48 y otro los de la 50 del entorno de El Puente". Asimismo, añadieron los responsables municipales, "está prevista una mesa de trabajo con propietarios de las unidades de acción colindantes y otra con actores políticos, sindicales y sociales. Junto a todos ellos, estarán los técnicos urbanísticos y los representantes institucionales del Ayuntamiento de Langreo y del Principado de Asturias.

Argumentaron las mismas fuentes que "tanto los afectados, como las entidades sociales y los grupos políticos podrán defender sus alternativas para El Puente y explicar su encaje jurídico, forma de financiación, impacto en la vivienda pública, fórmulas para adquirir el suelo y plazos". Además, para "reforzar la transparencia", el Ayuntamiento prevé desarrollar "acciones informativas orientadas a facilitar que la ciudadanía conozca los datos básicos, los criterios de análisis y las alternativas que se sometan a valoración".

Para ello, la campaña informativa incluirá también la apertura de un "apartado específico en la web municipal", en el que se incorporará la documentación disponible sobre el proyecto desde el año 2011, cuando todas las fuerzas políticas presentes en la corporación langreana "aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana que dejaba fuera de este marco el barrio de El Puente con el fin de llevar a cabo una profunda transformación urbanística en la zona".

Igualmente, se aportará el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) rechazado, también por unanimidad de todos los grupos, en 2022, "así como el último convenio y el decreto de suspensión". El Ayuntamiento quiere que "cualquier vecino pueda consultar los documentos de referencia, seguir la evolución del proceso y acceder de forma ordenada a la información que se vaya generando".

El gobierno local viene anunciando desde la suspensión del convenio la apertura de "una nueva etapa de escucha, explicación y búsqueda de soluciones, que ahora, tras el diseño de las mesas y los contenidos informativos, se pone en marcha". La prioridad, indicaron fuentes municipales, es que "las mesas de diálogo puedan celebrarse con garantías, transparencia y apoyo técnico suficiente para analizar y valorar todas las alternativas viables y avanzar hacia una salida estable para El Puente".

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"Estamos abriendo un proceso", destacó el gobierno local, "con una apuesta por la participación ciudadana y la transparencia, muy poco común en el municipalismo español. Con la valentía de parar un convenio urbanístico de más de veinte millones para abrir una etapa de escucha que permita buscar consensos. Hay grupos políticos instalados en el bloqueo y el imposible, que nos critican por no escuchar a los vecinos, pero lo cierto es que ellos jamás han hecho nada así allí donde tienen responsabilidades de gobierno".