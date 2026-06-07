La nueva "casa" de Duro en Langreo: un edificio de 3.500 metros cuadrados sin tabiques que costó tres millones de euros y tiene nombre de rey de videojuego

Falta poco para que Duro Felguera regrese a Langreo, al hogar donde surgió (el traslado de 500 trabajadores de su sede central desde Gijón está previsto para el 1 de julio), aunque, paradójicamente, lo hará ocupando un inmueble de alquiler. Su nueva casa tiene nombre de rey de videojuego. Se llama Incuv@tic II, tiene 3.500 cuadrados, es propiedad del Principado y su construcción, hace dos décadas, supuso un desembolso de 3,3 millones de euros. Justo en el mismo sitio en el que, un siglo y medio antes, Pedro Duro pagó 19.000 reales por el gran "prau" lleno de helechos sobre el que asentó su fábrica, germen de lo que hoy es Duro Felguera.

Actualmente, la primitiva fábrica es la ciudad tecnológica de Valnalón, un dinámico espacio que reúne centros de emprendimiento, naves nido, instalaciones empresariales, centros de FP, una gasolinera y vestigios de la antigua factoría, como el refrigerante "tuneado" con llamativos colores y sede ahora del Museo de la Siderurgia.

Y, en medio de todo, está el edificio de Incuv@tic II, inaugurado en el año 2005 con el objetivo de albergar nuevas empresas tecnológicas, al calor del desarrollo de modelos de negocio digitales en los primeros compases del siglo XXI. El edificio fue levantado en tres fases, que forman otros tantos cuerpos superpuestos. Tiene tres plantas (baja, primera y segunda) y parking subterráneo.

En un principio fue ideado como semillero tecnológico, con una estructura parcelada por oficinas para pequeñas empresas, de tres o cuatro trabajadores. Esa fue la distribución con la que se ejecutó la primera fase. Sin embargo, antes incluso de que llegara a inaugurarse, la multinacional Capgemini se interesó por las instalaciones para su factoría de software, lo que aceleró la construcción de las dos fases restantes, que ya se ajustaron con un nuevo patrón: espacios diáfanos, sin apenas tabiques, salvo para contados despachos o salas de reuniones.

El espacio no será un problema para Duro en su nueva etapa en La Felguera, que prevé llevar a 500 trabajadores a Langreo tras la venta de su sede en Gijón. Incuv@tic II cuenta con 3.500 metros cuadrados y la estimación general es que, para puestos de trabajo de tipo administrativo, cada empleado ocupa, de media, cuatro metros cuadrados.

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Grandes cristaleras

Incuv@tic II combina en su fachada grandes cristaleras con un llamativo revestimiento de paneles color cereza, quizá una revisión actualizada del ladrillo rojizo de "estilo manchesteriano" que manda en las fachadas de los edificios que perviven de la antigua fábrica. También hay ventanas circulares que asemejan los "ojos de buey" de un barco. Si alguien se asoma por una de esas ventanas verá, justo enfrente, las antiguas oficinas centrales de Duro, actualmente arrendadas a Capgemini, que las ocupó precisamente tras abandonar Incuv@tic II. Será de alquiler, pero Duro Felguera regresa a casa.