El drama de las listas de espera en Asturias
La odisea sanitaria de Vanesa Llaneza, de La Felguera: "Cada vez que me mira un médico y no ven de dónde viene mi enfermedad, me ponen en lista de espera de otro"
"Es terrible", se queja la langreana, que lleva ocho meses sumando demoras en consultas hospitalarias, y la desesperación le ha llevado a pedir al servicio de atención al paciente "que me miren todos los médicos a la vez"
Vanesa Llaneza lleva ocho meses sumando listas de espera, "dando vuelta de un médico a otro, a otro, a otro, mirando a ver qué tengo". Es de La Felguera, en Langreo, y poco a poco va perdiendo movilidad sin ningún diagnóstico. Ese cambio de especialista supone "ir acumulando listas de espera", explica. "Estuve esperando para una resonancia magnética, luego tuve que escribir al servicio de atención al paciente del HUCA, luego esperar para ir al reumatólogo, que no lo hay en el Hospital Valle del Nalón, ahora estoy esperando para Digestivo, pero antes tengo que hacer otra prueba y aún no me han dado la cita". "Cada vez que me mira un médico y no ven de dónde viene mi enfermedad, me ponen en lista de espera de otro", insiste.
Con los meses la pérdida de movilidad se ha ido acrecentando y a esa incertidumbre permanente se ha unido el dolor. La afectada lleva todo este tiempo de baja laboral y no ve el final del camino. "Es horrible", resume.
"No sé lo que tengo y el diagnóstico se alarga demasiado", subraya. Los médicos han llegado a algunas conclusiones: que tiene determinadas proteínas demasiado altas y dos tipos de anemia distintas. Se ha sometido a algún tratamiento, "pero como no saben de dónde viene" acaba resultando poco efectivo.
Durante estos largos meses de espera ha tenido que ser ingresada pero no hay manera de localizar el origen de su enfermedad. Para evitar seguir rodando de una lista de espera a otra, lo último que ha hecho esta langreana es solicitar al servicio de atención al paciente "que me miren todos los médicos a la vez". Mientras, ella camina como puede apoyada en su andador por el parque viejo de La Felguera a la espera de una llamada o un mensaje que le confirmen esas citas por las que está esperando. Mientras tanto, cada paso es más lento y más costoso que el anterior. Y la paciencia del paciente se va agotando.
Las listas de espera, en máximos históricos
Es el drama de nunca acabar, que en lugar de resolverse se eterniza. Las listas de espera sanitarias en el Principado de Asturias alcanzaron a finales del último abril máximos históricos en número de pacientes, según los datos que maneja la Consejería de Salud. En total, 178.141 asturianos se encontraban pendientes de algún procedimiento sanitario en esa fecha. El mayor foco de presión se encuentra en las consultas con especialistas, con 123.711 pacientes, una cifra récord. Traumatología (28.383), oftalmología (18.179) y dermatología (15.911) concentran más de la mitad de los casos y también las esperas más largas, que llegan hasta 179 días en el caso del dermatólogo. En cirugía hay 22.979 personas en lista, con una demora media de 85 días, inferior a la de meses anteriores, aunque el número de pacientes sigue creciendo. Destacan oftalmología y traumatología como las áreas con más intervenciones pendientes. Las pruebas diagnósticas suman 31.451 pacientes, con descensos en colonoscopias, mamografías y TAC, pero incrementos en ecografías y resonancias. Los tiempos de espera tienden a bajar, pero aun así se mantienen, en general, por encima de los 60 días. Este problema tan común en la región tiene rostro humano. A continuación, cuatro asturianos relatan la experiencia de su desesperante espera.
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