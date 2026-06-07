La odisea sanitaria de Vanesa Llaneza, de La Felguera: "Cada vez que me mira un médico y no ven de dónde viene mi enfermedad, me ponen en lista de espera de otro"

Vanesa Llaneza lleva ocho meses sumando listas de espera, "dando vuelta de un médico a otro, a otro, a otro, mirando a ver qué tengo". Es de La Felguera, en Langreo, y poco a poco va perdiendo movilidad sin ningún diagnóstico. Ese cambio de especialista supone "ir acumulando listas de espera", explica. "Estuve esperando para una resonancia magnética, luego tuve que escribir al servicio de atención al paciente del HUCA, luego esperar para ir al reumatólogo, que no lo hay en el Hospital Valle del Nalón, ahora estoy esperando para Digestivo, pero antes tengo que hacer otra prueba y aún no me han dado la cita". "Cada vez que me mira un médico y no ven de dónde viene mi enfermedad, me ponen en lista de espera de otro", insiste.

Con los meses la pérdida de movilidad se ha ido acrecentando y a esa incertidumbre permanente se ha unido el dolor. La afectada lleva todo este tiempo de baja laboral y no ve el final del camino. "Es horrible", resume.

"No sé lo que tengo y el diagnóstico se alarga demasiado", subraya. Los médicos han llegado a algunas conclusiones: que tiene determinadas proteínas demasiado altas y dos tipos de anemia distintas. Se ha sometido a algún tratamiento, "pero como no saben de dónde viene" acaba resultando poco efectivo.

Durante estos largos meses de espera ha tenido que ser ingresada pero no hay manera de localizar el origen de su enfermedad. Para evitar seguir rodando de una lista de espera a otra, lo último que ha hecho esta langreana es solicitar al servicio de atención al paciente "que me miren todos los médicos a la vez". Mientras, ella camina como puede apoyada en su andador por el parque viejo de La Felguera a la espera de una llamada o un mensaje que le confirmen esas citas por las que está esperando. Mientras tanto, cada paso es más lento y más costoso que el anterior. Y la paciencia del paciente se va agotando.