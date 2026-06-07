La paralización de la ampliación del "grifo de Asturias" dura ya más de siete meses: se adaptan los pliegos para una nueva licitación tras quedar desierto el concurso para diseñar la obra

El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado (Cadasa) adapta el pliego del contrato de redacción del anteproyecto para la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Rioseco, el "grifo de Asturias", para sacarlo de nuevo a licitación. Será la segunda vez que se inicie el procedimiento para adjudicar la elaboración de la documentación, que permitirá duplicar la capacidad de abastecimiento de las instalaciones, tras quedar desierto en octubre del pasado año.

Hace casi un año, en el mes de julio de 2025, el organismo regional había iniciado la licitación de la redacción del anteproyecto de la obra, con la intención de promover después la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras. Solo se presentó una oferta por parte de una empresa, pero esta, según Cadasa, "no es admisible de acuerdo a los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares".

La cuantía destinada al contrato ascendía a 127.162 euros. La empresa que resulte adjudicataria tendrá un plazo de doce meses para elaborar el documento que diseñará la actuación a ejecutar en la planta que suministra agua actualmente a 774.000 asturianos del centro de la región, además de prestar servicio a industrias.

La actuación en la estación de tratamiento de agua potable se financiará con el préstamo que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido al Consorcio de Aguas de Asturias para desarrollar varias actuaciones incluidas en el plan de inversiones previsto para el periodo 2022-2032. Dispondrá de 67 millones en total, de los que 36,9 serán para la potabilizadora del parque natural de Redes.

Las instalaciones de tratamiento de agua de Comillera (Sobrescobio) tratan el agua procedente de los dos embalses del alto Nalón, de Tanes y Rioseco, para el suministro al centro de la región. Representan aproximadamente el 98% del volumen que gestiona el Consorcio de Aguas de Asturias.

La programación inicial del organismo regional, trasladada antes de que el contrato de redacción del anteproyecto quedase desierto, señalaba a 2027 para el arranque de las obras, cuya duración sería de al menos dos años. La obra se centrará en la ampliación de las instalaciones con la construcción de una nueva línea para aumentar la capacidad de tratamiento de agua y levantar un nuevo depósito, complementario del de Celles.

El proyecto incluirá un laboratorio central y la modernización, con la instalación de nueva tecnología, de la planta actual, que fue construida en 1982 por Confederación Hidrográfica. Actualmente, en la potabilizadora se tratan entre 1.500 y 2.000 litros por segundo, en función de la demanda.

Derribo de la antigua piscifactoría

Con su modernización y su ampliación, incluyendo el tratamiento del caudal de la antigua piscifactoría del Alba, “se podría llegar a los 5.000 si fuese necesario", según las estimaciones del Consorcio de Aguas de Asturias. Antes de que se licite de nuevo esta actuación ya se han ejecutado obras en los terrenos reservados para la ampliación de la planta que ocupaba la piscifactoría.

Esta instalación fue derribada por Cadasa, con un coste de 1.194.270 euros. Tras el desmantelamiento del antiguo criadero de truchas se rellenaron los terrenos para que queden protegidos de posibles crecidas del río Nalón. Entre las obras que se financiarán con el préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) figura la ampliación del sistema de abastecimiento central en las arterias oriental y del bajo Nalón.