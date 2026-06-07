La relación entre Universidad y mercado laboral, a debate en Sama
El encuentro organizado por Cauce del Nalón también abordó el impacto de la IA
A. B.
La Casa de Cultura de Sama acogió (organizado por la asociación Cauce del Nalón) un encuentro en Sama sobre la conexión entre Universidad y mercado laboral, en la Casa de la Cultura. Participaron el director general de FADE, Alberto González, y los catedráticos de la Universidad de Oviedo Begoña Cueto (Economía Aplicada) y Antonio Bahamonde (Inteligencia Artificial). Cuesto destacó la creciente (en algunos casos "brutal"). Fueron presentados por la presidenta de la asociación, Isabel Rivera.
Se puso de manifiesto que la IA es una herramienta que ha irrumpido y adquirido un protagonismo insustituible en los últimos años. La IA ha dejado obsoletos los planes de estudios disponibles; lo ha dicho hasta el Papa León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas, expusieron los ponentes que, en el encuentro de Sama, destacaron la "velocidad del cambio que nos deja en varios sentidos en una posición delicada", y con "especial sensibilidad" en un entorno pequeño como es el tejido empresarial asturiano.
Begoña Cueto analizó la creciente (en algunos casos "brutal") exposición de los puestos de trabajo de "cuello blanco" a este fenómeno, que además introduce una fuerte "incertidumbre" sobre el futuro. Para abordar esto, Cueto abogó por incorporar la IA de manera transversal y decidida en todos los ámbitos universitarios.
Antonio Bahamonde indicó que la Universidad necesita urgentemente una "mayor flexibilidad en la definición de grados y másteres y en las tareas de su personal docente". Abogó por optimizar los recursos con fórmulas imaginativas como contratar grandes figuras y compartirlas entre universidades.
Finalmente, todos coincidieron en que la IA es "una oportunidad tanto para mejorar la Universidad como para modernizar el tejido empresarial". Esto necesitará una "sólida relación entre la Universidad y las empresas, junto con la incorporación de profundas reformas académicas".
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