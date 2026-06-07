Del robo al extravío administrativo: nadie sabe dónde está la cadena (recuperada hace dos años por la Policía) que había sido sustraída del monumento dedicado a Teodoro Cuesta en Mieres

El icónico y casi centenario monumento a Teodoro Cuesta que adorna la plaza La Pasera de Mieres luce mutilado desde hace casi dos años. La estatua sufrió un importante deterioro a principio de agosto de 2024, cuando unos ladrones arrancaron la cadena que sujetaba la musa de la poesía justo por encima de la figura del escritor, coronando la obra. Una eficaz investigación que demandó coordinación entre la Policía Local y la Nacional permitió recuperar el motivo justo antes de que fuera destruido en una chatarrería en el distrito langreano de Lada. La cadena fue entregada al Ayuntamiento para su custodia, reparación y posterior colocación. Pero transcurridos dos años, nada se sabe del valioso adorno. El robo ha dado paso al extravío.

Vista frontal del monumento a Teodoro Cuesta , antes de la desaparición de la cadena. / Ayuntamiento de Mieres

Las fuentes municipales consultadas por este diario han reconocido que en estos momentos el Consistorio desconoce la ubicación de la cadena arrancada de la escultura. Es la explicación a la extrañeza que muchos vecinos han expresado por la tardanza en recomponer la escultura, uno de los símbolos patrimoniales más reconocibles del casco urbano de Mieres. “Se trata de una escultura emblemática de gran valor histórico y es lamentable la dejadez que está mostrando el Ayuntamiento, permitiendo que permanezca incompleta durante tanto tiempo”, señalan portavoces del movimiento vecinal.

Elogios a la actuación policial

El gobierno local llegó a felicitar públicamente hace dos años a los agentes policiales que recuperaron la cadena. Aquella actuación fue presentada como un ejemplo de eficacia policial y de defensa del patrimonio urbano. Sin embargo, el desenlace ha terminado siendo inesperado. La pieza recuperada desapareció del radar administrativo y hoy nadie sabe con certeza dónde se encuentra. Dicho con palabras llanas, la cadena se ha perdido.

El robo se produjo en pleno centro de Mieres y a plena luz del día. Dos individuos decidieron arrancar la cadena con forma de laurel y de metro y medio de longitud que sostiene la figura alegórica situada sobre el monumento dedicado a Teodoro Cuesta, nacido en La Pasera en 1829 y considerado uno de los grandes referentes de la poesía en asturiano. La escena sorprendió a numerosos viandantes, que incluso recriminaron la acción a los autores. Entre los testigos se encontraba un agente de la Policía Nacional fuera de servicio.

La cadena recuperada por la Policía Local. / Foto cedida a LNE

Según las investigaciones, uno de los implicados permanecía en el suelo dando instrucciones mientras el otro se encaramaba a la escultura para desprender la pieza metálica. Los ladrones ignoraron las advertencias de quienes presenciaban los hechos y lograron llevarse la cadena con la intención de venderla como chatarra.

Los autores del robo

La rápida reacción de la Policía Local permitió identificar a los autores poco después del robo. Aunque la cadena no fue localizada de inmediato, las pesquisas condujeron finalmente a una chatarrería del distrito langreano de Lada, donde fue recuperada antes de que pudiera ser destruida. La pieza pasó entonces a disposición municipal para su restauración y reposición.

Dos años después, la satisfacción inicial por la recuperación ha dado paso a la preocupación. La ausencia de la cadena mantiene incompleta una de las imágenes más reconocibles de la ciudad y ha abierto interrogantes sobre la gestión posterior de la pieza. Mientras vecinos y defensores del patrimonio reclaman explicaciones, el monumento a Teodoro Cuesta sigue esperando recuperar el elemento que durante décadas formó parte inseparable de su silueta.