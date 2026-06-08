La alcaldesa de Lena pide al Principado una reflexión tras la dimisión del director de Pajares: "Es una señal de alarma que no podemos ignorar"

Gema Álvarez se sumó este domingo a las reacciones provocadas por la dimisión del director de la estación invernal de Valgrande-Pajares, Javier Martínez, –adelantada por LA NUEVA ESPAÑA– y reclamó al Principado "una reflexión" sobre el futuro del complejo lenense. La alcaldesa de Lena evitó entrar en el enfrentamiento abierto entre el ya exresponsable de la estación y la Dirección General de Deportes, pero advirtió de que la salida de Martínez constituye una señal de alarma que exige atención.

"La dimisión del director de Valgrande-Pajares es, ante todo, una señal de alarma que no podemos ignorar", señaló Álvarez. La alcaldesa recordó que desde el Ayuntamiento de Lena se viene reclamando desde hace tiempo una gestión distinta y una apuesta decidida por el complejo invernal. "Llevamos tiempo reclamando al Principado una gestión más estable e inversiones. Esta estación es uno de los motores económicos de nuestro concejo y merece un proyecto sólido a largo plazo", afirmó.

Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión en torno a la estación. La salida de Javier Martínez se produce tras meses de enfrentamiento con la Administración autonómica y después de que el director denunciara públicamente sentirse objeto de hostigamiento. Paralelamente, el Principado había abierto un expediente disciplinario por cuestiones de carácter laboral cuya propuesta de resolución contemplaba el despido del trabajador.

El Principado

Frente a las acusaciones formuladas por el exdirector, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, defendió el pasado sábado la actuación de la Administración autonómica. La responsable regional insistió en que todos los procedimientos se han desarrollado conforme a la legalidad y evitó entrar en una confrontación pública sobre el conflicto. El Gobierno asturiano ha optado por poner el foco en las inversiones en marcha y en los proyectos previstos para reforzar la actividad de la estación durante todo el año.

Mientras tanto, el respaldo a Martínez continúa creciendo dentro del sector de la nieve. La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que agrupa a concesionarios, empresarios turísticos, clubes deportivos y asociaciones vecinales vinculadas a Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, expresó su apoyo al ya exdirector y acusó al Principado de haber actuado con "sectarismo".

El colectivo sostiene que Martínez impulsó algunos de los principales proyectos desarrollados en los últimos años y considera que su salida supone "una pérdida para la estación en un momento especialmente delicado".

En este escenario, la alcaldesa de Lena quiso centrar el debate en el futuro de la instalación. "Esperamos que este momento sirva para que el Principado reflexione, escuche a quienes vivimos y trabajamos aquí, y apueste de una vez por Pajares con la seriedad que merece", manifestó.

Equipamiento estratégico

Asimismo, defendió la necesidad de garantizar estabilidad en la gestión de un equipamiento que considera estratégico no solo para Lena, "sino para toda la montaña central asturiana". Álvarez destacó además la importancia que tiene la estación para la actividad económica local, especialmente para la hostelería, el comercio y los servicios turísticos vinculados a la nieve y a la montaña. "Valgrande-Pajares es uno de los motores económicos de nuestro concejo", insistió la regidora, que reclamó una visión de largo recorrido para consolidar el complejo como un referente turístico durante todo el año.