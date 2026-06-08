Comienza la ampliación de la pista de "skate" de Mieres
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M. Á. G.
Mieres
El Ayuntamiento de Mieres ha iniciado las obras de ampliación del "skate park" de La Mayacina. Unos trabajos que, con 10.000 euros de presupuesto, permitirán ampliar este espacio creando "una zona infantil adecuada y acondicionada" a la práctica del skate entre los más pequeños. "Se trata de ofrecer un lugar seguro para que puedan patinar con su skate sin que tengan que usar las actuales instalaciones que no son adecuadas por su tamaño y nivel de dificultad", señaló el edil César Menéndez, que destacó la importancia de "dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía más joven".
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