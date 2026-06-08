Finalizan las obras de pantallas antirruido en Campomanes (Lena) para atenuar el tráfico de la autopista

Las obras para la instalación de pantallas antirruido en Campomanes (Lena) han finalizado. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció el final de los trabajos para la colocación de estos paneles que atenúan el ruido generado del tráfico en el entorno de la AP-66. La inversión realizada ascendió a 270.539,72 euros (IVA incluido), financiada con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En total, se instalaron 96 metros de pantallas acústicas de 2 metros de altura, entre los kilómetros 65,88 y 65,78 de la carretera, para "garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica"(OCA). Con estas obras se levantaron las protecciones necesarias, instaladas en base a las conclusiones de un estudio acústico previo que medía los niveles de ruido en la zona.

Los trabajos para instalar las pantallas, durante las obras. / Ministerio de Transportes

De esta manera, subraya el Ministerio, "se han llevado a cabo actuaciones correctoras para reducir la afección acústica en el entorno de la AP-66". Además, el proyecto incluye "todas las actuaciones necesarias de reposiciones de servicios afectados, situaciones provisionales y acondicionamiento de caminos, derivadas de la ejecución de las protecciones acústicas". Al mismo tiempo, también se está llevando a cabo la ejecución de la instalación de pantallas antirruido en el concejo de Mieres, una obra que marcha a un ritmo mucho más lento de lo esperado.