Homenaje al barítono y musicólogo Luis Llaneza, natural de Turón

Oviedo acogió un homenaje al barítono turonés Luis Llaneza. El acto estuvo organizado por Manuel Jesús López "Lito" y reunió a representantes de diferentes campos de la cultura y el mundo académico, varios de ellos con raíces en Turón. Luis Llaneza, barítono y musicólogo nacido en Turón atesora una destacada carrera internacional en la interpretación de música de cámara, zarzuela y repertorio español.

Ha estrenado obras de compositores como Manuel García Morante y Darko Domitrovic, y ha actuado en escenarios como el Carnegie Hall y en festivales en Europa, América y Asia. Combina su labor de intérprete con la de conferenciante e investigador, impartiendo clases magistrales en conservatorios y universidades.