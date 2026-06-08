Langreo e Hidrográfica acuerdan el mantenimiento de los ríos del concejo, con 400.000 euros en cuatro años

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte Donapetry, y el alcalde del Ayuntamiento de Langreo, Roberto Marcos García Rodríguez, firmaron este lunes un convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones de "conservación y mantenimiento de cauces" fluviales en el municipio, unos trabajos que sumarán una inversión de 400.000 euros repartida a lo largo de cuatro años.

El acuerdo tiene como finalidad establecer un marco estable de cooperación "para la conservación, recuperación y mantenimiento de los cauces de Langreo, tanto en los tramos materialmente urbanos como en los situados fuera de estos ámbitos, con el objetivo de proteger el dominio público hidráulico, mejorar el estado de las masas de agua y contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y las sequías". Según el Plan Hidrológico Nacional, la competencia para la ejecución de estos trabajos en cauces que pasan por zonas urbanas corresponde a los ayuntamientos, pero se permite a Hidrográfica colaborar en la financiación de las actuaciones, "siempre que se suscriba un convenio con el titular de la competencia". Es lo que se ha hecho este lunes.

La inversión total prevista asciende a 400.000 euros, que se distribuirán a lo largo de los próximos cuatro años. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico asumirá la ejecución de la totalidad de las actuaciones "mediante encargos" a sus trabajadores, y destinará la inversión necesaria para su desarrollo, mientras que el Ayuntamiento de Langreo aportará 200 000 euros para la financiación de las actuaciones en los tramos urbanos, además de poner a disposición de la Confederación "los terrenos necesarios para su ejecución".

Prorrogable cuatro años

Las actuaciones contempladas incluyen mejoras de la continuidad fluvial y del trazado de los cauces, recuperación de antiguos meandros, mejora del lecho de los ríos, podas y desbroces de la vegetación de ribera, retirada de elementos obstructivos, estabilización de márgenes en zonas con riesgo, control de especies invasoras, eliminación de infraestructuras obsoletas y recuperación de cubierta vegetal en márgenes y riberas. El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro mediante acuerdo expreso de las partes.