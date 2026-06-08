El patrimonio artístico del IES Bernaldo de Quirós no deja de crecer: premio a la innovación y nacimiento de una asociación

El IES Bernaldo de Quirós de Mieres ha sido distinguido con el primer premio en la categoría de creatividad artística y puesta en valor del patrimonio durante la Gala de Reconocimiento a la Innovación Docente 2026, celebrada el pasado 5 de junio en la Facultad de Formación del Profesorado de Oviedo. El galardón reconoce el proyecto “Aprender arte con el arte: actividades en torno a Cuento Infantil de Aurelio Suárez”, desarrollado por un grupo de trabajo integrado por profesorado de seis departamentos didácticos.

La iniciativa ha permitido generar a lo largo del curso materiales y actividades educativas vinculadas a la excepcional colección artística del centro, contribuyendo a acercar el patrimonio a la comunidad educativa y a reforzar su valor como recurso pedagógico. En representación de todas las personas participantes asistieron a la gala alumnado de ESO y profesorado de los departamentos de Lengua, Matemáticas y Dibujo.

Este reconocimiento supone además un respaldo al trabajo que el instituto viene desarrollando desde hace años para integrar el arte y el patrimonio en la actividad cotidiana del centro, favoreciendo metodologías innovadoras y experiencias de aprendizaje vinculadas al entorno cultural.

Una colección singular

El premio coincide con los primeros pasos de la recién creada Asociación de Amigos del Instituto y Museo IBQ, una entidad nacida para apoyar, difundir y poner en valor la colección artística y el patrimonio cultural del Bernaldo de Quirós, una singularidad que convierte al instituto en un referente único entre los centros educativos españoles.

La asociación celebrará su Asamblea Constituyente el próximo jueves 11 de junio, a las 18:30 horas, en el Salón de Actos del instituto. Están invitados a participar antiguos alumnos y alumnas, profesorado actual y jubilado, familias y todas aquellas personas de Mieres y Asturias interesadas en respaldar este proyecto museístico. Tras la reunión se realizará una visita guiada al Museo IBQ para conocer de cerca una colección que reúne cerca de trescientas obras de destacados artistas asturianos y españoles de los siglos XX y XXI.

En los próximos días se dará a conocer el procedimiento de inscripción para las personas que deseen incorporarse a la asociación y colaborar activamente en futuras iniciativas de difusión, conservación y promoción de este valioso patrimonio educativo y cultural.