El Principado destina un millón a definir cómo será la plataforma logística sociosanitaria de Nitrastur, en Langreo

El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este lunes una inversión de casi un millón (968.396 euros) para encargar a la empresa pública Tragsatec la redacción del "planeamiento territorial y urbanístico" para el desarrollo de la "Plataforma Logística Asturiana Sociosanitaria" en los antiguos terrenos de Nitrastur, en Langreo.

El futuro equipamiento, subrayan desde el Principado, "permitirá centralizar servicios auxiliares sanitarios" como la logística, el almacenamiento de materiales y medicamentos, la lavandería y la distribución, lo que según el Ejecutivo regional "ayudará a optimizar recursos y mejorar la eficiencia".

120.000 metros

La plataforma logística ocupará un espacio de 40.000 metros cuadrados, dentro de una parcela de 120.000, en las proximidades de la antigua central de Lada, en terrenos de la antigua fábrica de Nitrastur, y supondrá "una oportunidad de revitalización económica para la cuenca del Nalón, al favorecer la reutilización de suelos en desuso y reforzar la posición de Langreo como enclave estratégico dentro del sistema sanitario y logístico de Asturias".

La asistencia técnica que ahora se contratará incluye la redacción de los instrumentos urbanísticos y ambientales necesarios "para la implantación de la plataforma": el plan territorial especial, el proyecto de expropiación de terrenos, la evaluación ambiental estratégica, los proyectos de urbanización con su correspondiente evaluación de impacto y la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Langreo.

Además, recalca el Principado, la actuación prevista impulsará "la recuperación integral de un espacio industrial degradado mediante la regeneración del terreno, la recuperación del cauce de un arrojo actualmente soterrado y la creación de un corredor verde, así como la mejora de la protección frente a inundaciones".

El Principado decidió ya en 2022 instalar la lavandería centralizada en Langreo. Dos años después, el proyecto creció hasta convertirse en una plataforma logística para el sistema sanitario regional.

La lavandería, el germen

La lavandería supondrá un desembolso de 12 millones de euros y conllevará la creación de 100 nuevos puestos de trabajo, según explicaron con anterioridad desde la Consejería de Salud. Además de encargarse de lavar la ropa de los centros sanitarios de la región y de los equipamientos del ERA, dispondrá de un laboratorio textil (el único de una entidad pública en España) para probar los materiales.

Terrenos de Nitrastur, en Langreo. / M. Á. G.

La lavandería será el germen de un gran complejo que irá centralizando otros servicios como almacenes (de material sanitario, mobiliario y documentación y expedientes médicos), una central de compras y un centro de llamadas, dispersos actualmente por otros puntos de la región.

Cesión

En enero de 2025, Iberdrola, propietaria de los terrenos, y el Principado, rubricaron un acuerdo de cesión de una parcela de más de 120.000 metros cuadrados, ya descontaminada, para la lavandería.

El acuerdo, apuntó entonces el Ejecutivo, "recoge la voluntad de la empresa de donar al Principado la parcela de 121.324 metros cuadrados, ubicada en las cercanías de la central de Lada". El documento recoge que Iberdrola (dueña del suelo de Nitrastur), "dentro de su compromiso de colaborar y facilitar una transición energética justa, donará al Principado la finca y las edificaciones que, por estar protegidas (de la vieja Nistrastur), no se hayan demolido, además de realizar la adecuación medioambiental del suelo mediante un proyecto de descontaminación voluntaria, como el que ya realizó con éxito en la misma parcela en el año 2022, en una superficie de 40.000 metros cuadrados".

Carretera Oviedo-Campomanes por Lena

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado una partida de 2.271.142 euros para mejorar la carretera AS-375 (Oviedo-Campomanes) a su paso por el concejo de Lena.

Los trabajos se desarrollarán en dos tramos, divididos por la travesía de La Pola, que suman en total 9,1 kilómetros. La actuación incluye la rehabilitación del firme, la renovación de elementos de contención y la sustitución o instalación de barreras de seguridad y señalización. También se modernizará el sistema de drenaje.