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El Trail de Lantero recaudó más de 8.200 euros para la Asociación Rey Aurelio

La prueba deportiva en San Martín del Rey Aurelio agotó los 300 dorsales y atrajo participantes de toda España y de Estados Unidos

La entrega del cheque con la recaudación del Trail de Lantero.

La entrega del cheque con la recaudación del Trail de Lantero. / Cedida a LNE

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Luisma Díaz

Luisma Díaz

El Entrego

La carrera de montaña de Lantero, en San Martín del Rey Aurelio, recaudó más de 8.200 euros para ayudar al funcionamiento de la Asociación Rey Aurelio, que presta ayuda a personas con discapacidad intelectual. El cheque fue entregado esta pasada semana por los organizadores del Trail a los responsables de la entidad en su sede, en El Entrego.

El Trail de Lantero cubrió todos los dorsales que puso a disposición del público, 300 en total. Entre los participantes hubo corredores de Salamanca, Álava, Huelva o Guipúzcoa, e incluso hubo una persona llegada desde Estados Unidos. La prueba, que se disputó el 23 de mayo, tuvo un recorrido de 12, kilómetros, con 1.400 metros de desnivel acumulado.

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Contó además con un programa festivo paralelo a la carrera. Hubo yoga, zumba y un mercadillo solidario con la Asociación Rey Aurelio.

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