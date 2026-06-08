Turón recupera uno de sus referentes deportivos: la escuela de gimnasia rítmica regresa con campeonas y subcampeonas de Asturias

La temporada 2025-2026 ha confirmado el regreso por todo lo alto del Club Escuela Rítmica Valle de Turón. Detrás de las medallas, los podios y los títulos autonómicos hay muchas horas de entrenamiento, sacrificio y una enorme pasión por este deporte que ha vuelto a llenar de ilusión a gimnastas, entrenadoras y familias.

El club nació en 2003 y comenzó su andadura competitiva en 2009. Durante más de una década cosechó importantes éxitos, logrando campeonas de Asturias en distintas categorías e incluso diplomas nacionales en el Campeonato de España Base. Sin embargo, la pandemia obligó a detener un proyecto que había crecido con fuerza. Tras varios años de parón, el club decidió volver a empezar la pasada temporada con un nuevo grupo de gimnastas y muchas ganas de recuperar el tiempo perdido.

Los primeros pasos de este nuevo proyecto llegaron en torneos amistosos, pero este año el trabajo realizado en el gimnasio se ha traducido en resultados sobresalientes. El gran broche llegó en la Final del Campeonato de Asturias Escolar, celebrada en Figaredo, donde Oihane Ardura se proclamó campeona de Asturias en categoría prebenjamín y el dúo formado por Alicia Sánchez y Ainhoa Muñoz conquistó también el título autonómico. Además, Irene Morán logró el subcampeonato de Asturias en categoría benjamín.

A estos éxitos se suman los obtenidos en el Campeonato de Asturias Promesas, donde Ailén González fue subcampeona de Asturias prebenjamín y Yeneva Puente consiguió el subcampeonato regional en categoría juvenil.

Los destacados

Más allá de estos destacados resultados, la temporada ha estado marcada por una intensa actividad competitiva. Las gimnastas del Valle de Turón han participado en numerosos torneos por toda Asturias, acumulando victorias, podios y excelentes clasificaciones. Nombres como Andrea Vicario, Jimena Díaz, Dahir Gutiérrez, Valeria Martínez, Zaira González, Emma Cano, Lia García, Keyla Fernández, Nahia, Marina, Carla o Andrea, entre otras, han contribuido a consolidar el crecimiento de un club que vuelve a ser una referencia de la gimnasia rítmica asturiana.

Desde la dirección técnica destacan que estos logros son "el fruto del esfuerzo diario de las deportistas y del apoyo constante de las familias". Un trabajo silencioso que pocas veces se ve desde la grada, pero que está detrás de cada ejercicio y cada medalla.

El Club Escuela Rítmica Valle de Turón vuelve a mirar al futuro con optimismo. Tras superar las dificultades de los últimos años, el proyecto ha recuperado su esencia: formar deportistas, transmitir valores y demostrar que con constancia e ilusión los sueños pueden volver a hacerse realidad.