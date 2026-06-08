Los Xuaninos, el nuevo dulce con sabor a sidra que quiere conquistar San Xuan y convertirse en una nueva tradición gastronómica de Mieres

Mieres ha decidido este año sumar un nuevo elemento a las celebraciones de las fiestas patronales. Se trata de una propuesta golosa que busca endulzar la celebración de San Xuan, dotando a la cita de un nuevo símbolo que se sume a la “foguera”, la danza prima o el enrame de fuentes. En este caso, se trata de un condimento también de elaboración local y llamado a ser compartido en comunidad, como manda el patrón.

Las fiestas de San Xuan de este año serán las primeras con Xuaninos, un dulce creado por varios profesionales de la repostería del concejo con el objetivo de vincular la tradición gastronómica local a una de las fechas más emblemáticas del calendario mierense. La presentación oficial contó este viernes con la participación del alcalde, Manuel Ángel Álvarez, y concluyó con la primera degustación pública. “Está muy bueno, se deshace en la boca y deja un regusto magnífico, muy familiar”, aseguraron los primeros vecinos en probar la delicia.

Dos bandejas de Xuaninos. / D. M.

La iniciativa nació de la mano de Óscar Sánchez, de Repostería Carmen, quien planteó a distintos confiteros y reposteros la posibilidad de crear un postre específico para las fiestas de San Xuan. “La celebración merece tener un postre típico, como pasa en otros lugares”, apunta el profesional. La propuesta fue acogida con interés y, tras varios meses de trabajo conjunto, ha terminado convirtiéndose en una realidad.

Según explica Cecilia Pina, de La Lata de Galletas, el proyecto comenzó reuniendo a varios profesionales del sector. Aunque inicialmente participaron más establecimientos, finalmente fueron cuatro los que llevaron adelante la propuesta: La Vienesa, Repostería Carmen, El Llar y La Lata de Galletas.

La receta

El objetivo era elaborar un dulce que reflejara la identidad del territorio. “Teníamos claro que la base tenía que ser mantequilla, huevos y producto local”, señaló Pina. A partir de esa idea, los participantes realizaron diferentes pruebas y recetas hasta seleccionar la propuesta definitiva. Para ello, varias elaboraciones fueron presentadas ante el gremio de confiteros de Asturias, que eligió la receta que finalmente se comercializará.

Los Xuaninos destacan por la utilización de ingredientes estrechamente ligados a Asturias. El dulce incorpora sidra, avellana y compota de manzana, combinados en una elaboración artesanal compuesta por una base de galleta, una tartaleta rellena de bizcocho y un almíbar de sidra elaborado por los propios reposteros. “Todo está hecho por nosotros, no hay nada comprado”, subrayó Pina.

El nuevo producto podrá adquirirse a partir del 11 de junio en los cuatro establecimientos participantes y estará disponible únicamente durante las fiestas de San Xuan. La intención de sus creadores es que, al igual que sucede con el roscón de Reyes o el panettone en Navidad, los Xuaninos acaben convirtiéndose en un referente gastronómico asociado a estas celebraciones.

Apoyo del Ayuntamiento

“Queremos que la gente relacione San Xuan con los Xuaninos y tenga ganas de venir a Mieres a probarlos”, destacan sus impulsores, convencidos de que este nuevo dulce puede convertirse en una tradición que perdure en el tiempo. El Ayuntamiento ha respaldado la propuesta, colaborando, por ejemplo, con el etiquetado y la cartelería. “Nos pareció desde el principio una gran iniciativa y valoramos la enorme capacidad que nuestro sector confitero y hostelero tiene para dinamizar la vida de la ciudad”, apunta la concejal Beatriz Flórez.