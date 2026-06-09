Retoman las obras de la calle del Norte de La Felguera, una las principales arterias de Langreo
Los trabajos, que cuestan casi 140.000 euros, se habían suspendido nada más iniciarse por la avería de una máquina fresadora
La empresa adjudicataria de las obras de la calle Norte, una de las principales arterias de La Felguera, ha retomado los trabajos tras dos meses de parón por la avería de una de las máquinas, concretamente una fresadora, imprescindible para la reparación del firme. La empresa había solicitado formalmente al Ayuntamiento de Langreo la paralización temporal de las obras, que apenas habían arrancado con la instalación de la señalización, ante la avería de la máquina.
Los trabajos fueron adjudicados el pasado mes de enero y tenían un plazo de ejecución de dos meses pero la empresa no pudo cumplir el calendario debido a esos problemas técnicos y a la imposibilidad de conseguir en Asturias una maquinaria similar. Las obras, con un presupuesto 137.747 euros, afectan a 250 metros de la vía entre la calle Ramón Bautista Clavería y la glorieta del Inventor de la Cierva, una zona con alto nivel de tráfico, y consisten principalmente en el asfaltado del pavimento y la renovación de la señalización.
La calle Norte es una de las principales arterias del distrito langreano y los trabajos implicaban el cierre al tráfico pesado (ya activado desde marzo, de ahí el cambio en las rutas de autobuses) y cortes puntuales para los turismos. También será necesario reordenar el tráfico en las calles próximas.
Circulación
En la calle Jesús Alonso Braga, el tramo comprendido entre Gregorio Aurre y Calle Norte permanecerá cortado al tráfico a la altura de su intersección con la calle Norte. El resto pasará a ser de doble sentido de circulación para permitir el estacionamiento y las labores de carga y descarga en las zonas habilitadas. Los usuarios de los vados situados en el tramo peatonal de la calle Jesús Alonso Braga, deberán entrar y salir por la calle Francisco Pintado Fe.
En la calle Eustaquio Lecue, se habilita en doble sentido de circulación el tramo comprendido entre la glorieta Inventor la Cierva y Dámaso Alonso para poder acceder y salir a las calles Joaquín Valdés y Dámaso Alonso.
Autobuses
También se mantienen las ubicaciones provisionales de las paradas de autobús que había en la calle Norte y fueron trasladadas provisionalmente. Las de la línea Riaño-Laviana están en las calles Ingeniero Casariego e Inventor La Cierva; la de la línea Mieres-Sama, en la estación de autobuses; y las de las líneas Oviedo-Laviana y Gijón-Laviana, en Ingeniero Casariego y la estación de autobuses.
Renovación de la calzada
Los trabajos supondrán renovar toda la base de la calzada. Según recoge el proyecto, primero "se retirará la capa deteriorada y se excavará el terreno hasta la profundidad necesaria". A continuación, se aplicará una primera capa "de suelo estabilizado con cemento, de unos 30 centímetros de grosor, que servirá como base firme. Sobre ella se extenderá una nueva capa de mezcla asfáltica que reforzará la resistencia de la vía y garantizará una circulación más cómoda y segura".
Por otra parte, también se ajustarán las arquetas y los pozos de registro a la altura del nuevo pavimento, para evitar desniveles y facilitar tanto la circulación de vehículos como las labores de mantenimiento. La obra se terminará tras repintar toda la señalización horizontal, "para que quede perfectamente visible y en buen estado, contribuyendo así a mejorar la seguridad".
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