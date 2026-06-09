Las asociaciones vecinales de Mieres exigen una reforma del modelo de ayudas para asegurar la supervivencia de las entidades más pequeñas

La Agrupación Vecinal de Mieres ha mostrado su rechazo a las bases reguladoras de las subvenciones municipales destinadas a las asociaciones de vecinos para el ejercicio 2026, aprobadas por el gobierno local de IU el pasado 28 de mayo. La plataforma considera que el procedimiento seguido vulnera el Reglamento de Participación Ciudadana (RPC) al no haberse convocado el Consejo Sectorial para debatir y consensuar el contenido de la convocatoria.

Según denuncia la organización vecinal, el gobierno municipal "incumplió la obligación de informar y recabar la opinión" del Consejo de Participación Ciudadana antes de aprobar las nuevas directrices. La ausencia de este órgano consultivo, sostienen, ha impedido que las asociaciones y la ciudadanía pudieran expresar su criterio sobre unas bases que afectan directamente al tejido asociativo del concejo.

La Federación también critica la falta de "transparencia" en la tramitación del expediente. Afirma haber solicitado en varias ocasiones acceso a la relación de entidades solicitantes y a las cuantías demandadas por cada una de ellas, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

Otro de los aspectos cuestionados es la obligatoriedad del registro electrónico para la presentación de solicitudes. La Agrupación recuerda que ya manifestó su oposición a esta medida durante el Consejo Sectorial celebrado en mayo de 2025, al considerar que "puede generar dificultades para determinadas asociaciones y agravar la brecha digital".

Propuesta

Frente al modelo actual, "que prioriza la financiación de actividades y eventos", la Agrupación propone una reforma orientada a "garantizar el sostenimiento básico de las entidades vecinales". Su planteamiento pasa por subvencionar al menos el 80% de los gastos de funcionamiento ordinario, como alquileres, suministros, limpieza o asesoramiento profesional.

Entre las medidas planteadas figuran "la creación de partidas presupuestarias diferenciadas para funcionamiento y actividades, el aumento del peso de los gastos estructurales en los criterios de valoración, un sistema de adjudicación que priorice la cobertura de costes básicos y un mecanismo para redistribuir los remanentes presupuestarios".

Por último, la Agrupación Vecinal solicita un tratamiento específico para la entidad, argumentando que sus funciones de coordinación y representación requieren un marco de financiación distinto al de las asociaciones de barrio, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de su labor dentro del movimiento vecinal de Mieres.