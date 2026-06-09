Las asociaciones vecinales de Mieres exigen una reforma del modelo de ayudas para asegurar la supervivencia de las entidades más pequeñas
La Agrupación denuncia falta de participación y transparencia en la elaboración de las ayudas municipales y propone subvencionar al menos el 80% de los costes básicos de las asociaciones
La Agrupación Vecinal de Mieres ha mostrado su rechazo a las bases reguladoras de las subvenciones municipales destinadas a las asociaciones de vecinos para el ejercicio 2026, aprobadas por el gobierno local de IU el pasado 28 de mayo. La plataforma considera que el procedimiento seguido vulnera el Reglamento de Participación Ciudadana (RPC) al no haberse convocado el Consejo Sectorial para debatir y consensuar el contenido de la convocatoria.
Según denuncia la organización vecinal, el gobierno municipal "incumplió la obligación de informar y recabar la opinión" del Consejo de Participación Ciudadana antes de aprobar las nuevas directrices. La ausencia de este órgano consultivo, sostienen, ha impedido que las asociaciones y la ciudadanía pudieran expresar su criterio sobre unas bases que afectan directamente al tejido asociativo del concejo.
La Federación también critica la falta de "transparencia" en la tramitación del expediente. Afirma haber solicitado en varias ocasiones acceso a la relación de entidades solicitantes y a las cuantías demandadas por cada una de ellas, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.
Otro de los aspectos cuestionados es la obligatoriedad del registro electrónico para la presentación de solicitudes. La Agrupación recuerda que ya manifestó su oposición a esta medida durante el Consejo Sectorial celebrado en mayo de 2025, al considerar que "puede generar dificultades para determinadas asociaciones y agravar la brecha digital".
Propuesta
Frente al modelo actual, "que prioriza la financiación de actividades y eventos", la Agrupación propone una reforma orientada a "garantizar el sostenimiento básico de las entidades vecinales". Su planteamiento pasa por subvencionar al menos el 80% de los gastos de funcionamiento ordinario, como alquileres, suministros, limpieza o asesoramiento profesional.
Entre las medidas planteadas figuran "la creación de partidas presupuestarias diferenciadas para funcionamiento y actividades, el aumento del peso de los gastos estructurales en los criterios de valoración, un sistema de adjudicación que priorice la cobertura de costes básicos y un mecanismo para redistribuir los remanentes presupuestarios".
Por último, la Agrupación Vecinal solicita un tratamiento específico para la entidad, argumentando que sus funciones de coordinación y representación requieren un marco de financiación distinto al de las asociaciones de barrio, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de su labor dentro del movimiento vecinal de Mieres.
Suscríbete para seguir leyendo
- El regreso de Duro a Langreo: ya hay fecha para la llegada del medio millar de trabajadores de la sede central de la empresa, hasta ahora en Gijón
- Dimite el director de Valgrande-Pajares tras sus denuncias por falta de seguridad en la estación y sus desencuentros con el Principado: 'No podía más, me han hecho la vida imposible”
- La dimisión del director de la estación de Pajares: el Principado evita entrar en polémicas y el sector de la nieve cierra filas con Javier Martínez y asegura que 'ha sido perseguido
- Alarma en un bloque de pisos de la barriada de Rioturbio (Mieres): los equipos de emergencias desalojan a dos familias y sellan una bombona que originó una fuga de gas
- La larga batalla de Enol, informático de 26 años, contra una miopatía sin diagnóstico que nunca le dejó caminar ni levantar y estirar los brazos: 'Necesito ayuda para prácticamente todo
- El Ayuntamiento de Mieres, premio 'Escoba de Oro' por su 'uso sostenible' del agua en la limpieza y baldeos de las calles: 'Este galardón es un orgullo
- La reparación de la calle del Norte comienza tras dos meses de espera y obliga a reordenar el tráfico en estas calles de La Felguera
- Los Xuaninos, el nuevo dulce con sabor a sidra que quiere conquistar San Xuan y convertirse en una nueva tradición gastronómica de Mieres