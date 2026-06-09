La "escuela de cine" de las Cuencas inicia su cuarta edición, con siete alumnas y seis proyectos cinematográficos

Luces, cámara, ¡acción! Este lunes 8 de junio ha comenzado en las instalaciones del centro de empresas de Sodeco (Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras) en Mieres la cuarta edición de la "escuela de cine" de las Cuencas, el "laboratorio de creación cinematográfica FilmLAB LaC6". Los seis proyectos elegidos en esta nueva edición fueron presentados por mujeres, con una edad media de 25 años.

Siete alumnas, seis proyectos

Tal y como se indicó desde Sodeco, tras la preselección y las entrevistas personales a los candidatos, los seis proyectos seleccionados son "Ágada", de Nuria Tuero, un cortometraje de ficción; "As maos", de Zelia Cancio (largometraje de no ficción); "Coreografías 2-Bit" (Jul de Teresa y Maritxu Alonso, cortometraje experimental); "La historia del Re", de Lucía de Paz, un cortometraje de ficción; "Maya", presentado por Clara Nieto, un cortometraje de animación y "Nazco y desemboco", de Juanita Zapata, (cortometraje de no ficción).

En todos los casos, las elegidas para la cuarta edición de la "escuela de cine" tienen formación superior artística o cinematográfica. Las siete autoras seleccionadas formarán parte de un programa de mentorización que se extenderá hasta diciembre, con la presentación de sus dosieres de dirección y producción ante un grupo de expertos de la distribución y exhibición cinematográfica. El objetivo es intentar que sus proyectos salgan adelante.

La cineasta Jaione Camborda, ganadora de la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2023 por su película "O Corno", se incorpora este año al equipo de tutores del laboratorio, junto a los cineastas Álvaro Gago y Marcos M. Merino. El equipo de tutores y profesores estará integrado por veinte profesionales de la dirección, guion, producción, animación, montaje, sonido, distribución o difusión cinematográfica, que impartirán un total de treinta sesiones lectivas con las autoras de esta edición.

Las alumnas seleccionadas se suman a la lista de diecinueve jóvenes cineastas asturianos que han participado con sus proyectos de largometraje o cortometraje en el FilmLAB LaC6. Son varios nombres los que ya resuenan en los circuitos cinematográficos: Pablo Casanueva, Antonio Llaneza, Julia Caso, Iván Ladeiras, Fernando Lorenzana, Maryam Harandi, Howi Álvarez, Rodrigo Agüeria o Lía Lugilde. Recientemente, dos de los autores de la última edición (Mónica Arnanz y Luis Iglesias) fueron los ganadores de los Premios PrinciPitch 2026 por sus proyectos desarrollados en el laboratorio ("Timidez botánica" y "Benigno"). Entre 2025 y 2026, van a estrenarse en festivales la mitad de las producciones desarrolladas en las dos ediciones de la escuela.

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El laboratorio está promovido por Sodeco y financiado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias.