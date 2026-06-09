El ferial de Talleres del Conde en Langreo se inaugurará el 17 de julio con un festival cultural abierto al público

Talleres del Conde, el nuevo recinto ferial de Langreo, que está llamado a convertirse en un referente cultural de Asturias, ya tiene fecha de apertura. Será el 17 y 18 de julio con una fiesta cultural abierta al público en la que habrá música y distintas actividades.

El Consistorio ha convocado un concurso de ideas para que los programadores y promotores asturianos puedan presentar su propuesta hasta el día 22 de junio. El proyecto debe incluir música en directo, una oferta cultural en las naves interiores del recinto y oferta gastronómica.

Langreo, La Felguera. Visita al nuevo recinto ferial de Talleres del Conde. / Juan Plaza

“El viernes por la mañana tendrá lugar la inauguración institucional y después tanto viernes por la tarde como sábado habrá actividades, música y toda una serie de actos que permitirán a todos los langreanos conocer el espacio y vivirlo desde dentro”, explicó la concejala de Hacienda, Marina Casero que avanzó que el Ayuntamiento está diseñando la programación para el verano “que incluirá actividades para todas las edades entre las que estará el cine de verano, talleres de pintura o yoga al aire libre”. La programación estival se cerrará con una fiesta de despedida de verano para los niños del concejo.

Programación cultural en otoño

En otoño “arrancará la programación puramente cultura y festiva de Talleres del Conde”. Ya hay cosas cerradas, pero no se darán a conocer hasta el día de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. El stand de Langreo estará dedicado este año íntegramente al nuevo recinto ferial y cultural.

“Nuestra intención no es que el arranque sea de cero a cien, sino que sea un inicio paulatino que permita, además, mejorar la oferta de ocio que existe en Langreo durante los meses de verano”, señaló Casero.

Tras finalizar la obra civil, se han llevado a cabo las adecuaciones técnicas necesarias para proceder a la apertura de las instalaciones. No obstante, todavía quedan trabajos por delante relacionados con el acondicionamiento acústico de las naves y la incorporación de nuevos equipamientos, que se irán desarrollando de manera progresiva.

Un proyecto que se prolongó durante años

Los Talleres del Conde representan uno de los principales elementos del patrimonio industrial de Langreo y su recuperación permitirá disponer de un espacio abierto a la ciudadanía. La recuperación de los Talleres del Conde ha contado con financiación del Instituto para la Transición Justa y del Principado de Asturias, dentro de las actuaciones de regeneración y dinamización de las comarcas mineras.

La historia de este complejo es inseparable de la identidad del concejo. Fundados por el Conde Sizzo (Arnaldo de Sizzo-Noris) en 1894 bajo el nombre de Compañía de Asturias, los talleres pasaron a formar parte de Duro Felguera en 1902. De sus hornos salió la mítica Campana de Covadonga, que recibió la Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1900

Tras el cese de su actividad en los años 90 y un largo proceso de expropiación, el complejo inicia ahora una nueva vida con edificio de oficinas, tres enormes naves cubiertas de entre 700 y 850 metros cuadrados y un gran espacio exterior bajo la cubierta de acero roblonado, técnica anterior a la soldadura, con capacidad para acoger eventos para casi 10.000 personas.